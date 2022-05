Bimbi ustionati, la coordinatrice dell'asilo: "Quell'attività non era da me autorizzata" - BergamoNews

Osio Sopra. Il tono di voce è basso, quasi spento. “Quell’attività non era stata in alcun modo autorizzata. E se l’avessi saputo, non avrei certamente dato l’autorizzazione. Lo ripeterò ai quattro venti, se necessario”. A parlare è Simonetta Nava, coordinatrice pedagogica della scuola materna parrocchiale “San Zeno” di Osio Sopra, dove lunedì mattina, durante un’attività di orieentering, organizzata in giardino con la collaborazione di alcuni genitori volontari, 5 bambini sono rimasti ustionati: 2 di loro, in particolare, trasportati in ospedale a Milano, verserebbero in condizioni gravi.

Stando a quanto riferito in una nota dai sanitari del 118, un gruppo composto da almeno una ventina tra adulti e bambini stava cucinando dei marshmallow, quando 8 di loro sono rimasti ustionati “a seguito di fiamme non controllate divampate durante un’attività ricreativa”, forse alimentate con del liquido infiammabile su una carbonella. Sul posto, per un sopralluogo, c’era anche il pubblico ministero Silvia Marchina, che dovrebbe aprire un fascicolo a carico di ignoti per lesioni colpose.

Sulla dinamica dell’accaduto, la coordinatrice non se la sente di aggiungere altro. “C’è già un comunicato della parrocchia“, dice. Che, però, non fornisce nessun tipo di elemento utile a chiarire come sono andate le cose. Don Luca Guerinoni, rappresentante legale e presidente della scuola, lo ha letto nel pomeriggio alla presenza dei giornalisti, specificando che delle attività di orieentering erano già state organizzata in passato (“tre volte in tre anni diversi prima della pandemia”). In che cosa consistano queste attività (“facevano dei percorsi”, risponde il sacerdote) non è ben chiaro. Come non è chiaro quale sia il collegamento tra questi “percorsi” e il cucinare dei dolci. Quel che è certo, almeno secondo la coordinatrice pedagogica, Simonetta Nava, è che mai in passato si sarebbero svolte attività di cucina, tantomeno che prevedessero l’utilizzo di liquidi infiammabili. “Non sarebbero mai state autorizzate”, ribadisce.