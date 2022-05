“BergamoVola”, alla Trucca torna il festival degli aquiloni - BergamoNews

Bergamo. Torna il festival degli aquiloni BergamoVola. L’iniziativa, giunta all’ottava edizione, si svolgerà domenica 19 giugno al parco della Trucca: l’appuntamento è dalle 10 alle 18 per una giornata all’insegna del divertimento per tutte le età.

Verranno proposti laboratori per bambini/e e ci saranno ospiti aquilonisti: si potranno vedere e costruire tanti bellissimi e originali aquiloni: per avere ulteriori informazioni accedere alla pagina Facebook “BergamoVola”.

E, a proposito di aquiloni, ecco la poesia che Giovanni Pascoli scrisse nel 1897 in cui si contrappongono in maniera netta due sentimenti:

Quelli di felicità e spensieratezza legati alla gioventù e al volo degli aquiloni nel cielo azzurro.

Quello di tristezza e malinconia per la morte prematura dello sfortunato compagno di studi e di gioco.

C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole,

anzi d’antico: io vivo altrove, e sento

che sono intorno nate le viole.

Son nate nella selva del convento

dei cappuccini, tra le morte foglie

che al ceppo delle quercie agita il vento.

Si respira una dolce aria che scioglie

le dure zolle, e visita le chiese

di campagna, ch’erbose hanno le soglie:

un’aria d’altro luogo e d’altro mese

e d’altra vita: un’aria celestina

che regga molte bianche ali sospese…

sì, gli aquiloni! È questa una mattina

che non c’è scuola. Siamo usciti a schiera

tra le siepi di rovo e d’albaspina.

Le siepi erano brulle, irte; ma c’era

d’autunno ancora qualche mazzo rosso

di bacche, e qualche fior di primavera

bianco; e sui rami nudi il pettirosso

saltava, e la lucertola il capino

mostrava tra le foglie aspre del fosso.

Or siamo fermi: abbiamo in faccia Urbino

ventoso: ognuno manda da una balza

la sua cometa per il ciel turchino.

Ed ecco ondeggia, pencola, urta, sbalza,

risale, prende il vento; ecco pian piano

tra un lungo dei fanciulli urlo s’inalza.

S’inalza; e ruba il filo dalla mano,

come un fiore che fugga su lo stelo

esile, e vada a rifiorir lontano.

S’inalza; e i piedi trepidi e l’anelo

petto del bimbo e l’avida pupilla

e il viso e il cuore, porta tutto in cielo.

Più su, più su: già come un punto brilla

lassù, lassù… Ma ecco una ventata

di sbieco, ecco uno strillo alto… – Chi strilla?

Sono le voci della camerata mia:

le conosco tutte all’improvviso,

una dolce, una acuta, una velata…

A uno a uno tutti vi ravviso,

o miei compagni! E te, sì, che abbandoni

su l’omero il pallor muto del viso.

Sì: dissi sopra te l’orazioni,

e piansi: eppur, felice te che al vento

non vedesti cader che gli aquiloni!

Tu eri tutto bianco, io mi rammento:

solo avevi del rosso nei ginocchi,

per quel nostro pregar sul pavimento.

Oh! te felice che chiudesti gli occhi

persuaso, stringendoti sul cuore

il più caro dei tuoi cari balocchi!

Oh! dolcemente, so ben io, si muore

la sua stringendo fanciullezza al petto,

come i candidi suoi pètali un fiore

ancora in boccia! O morto giovinetto,

anch’io presto verrò sotto le zolle

là dove dormi placido e soletto…

Meglio venirci ansante, roseo, molle

di sudor, come dopo una gioconda

corsa di gara per salire un colle!

Meglio venirci con la testa bionda,

che poi che fredda giacque sul guanciale,

ti pettinò co’ bei capelli a onda tua madre…

adagio, per non farti male.