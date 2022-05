“Avvocato di Difesa”: il nuovo dramma giudiziario con Manuel Garcia-Rulfo - BergamoNews

Titolo originale: The Lincoln Lawyer

Regia: David E. Kelley

Durata: 50’ circa per 10 episodi

Genere: Giallo, crime

Interpreti: Manuel Garcia-Rulfo, Neve Campbell, Becki Newton, Angus Sampson, Jazz Raycole

Programmazione: Netflix

Valutazione IMDB: 7.7/10

Quando il brillante avvocato Jerry Vincent viene misteriosamente assassinato in un parcheggio buio, tutte le sue cause e i suoi clienti passano a Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo), collega che da qualche tempo è caduto in disgrazia. L’uomo infatti, oltre ad essere uno dei professionisti più abili e geniali di Los Angeles, nell’ultimo anno ha subito un calo drastico della clientela e due divorzi, condendo il tutto con un percorso di riabilitazione per via di una dipendenza da antidolorifici a seguito di un incidente in surf.

Tra i vari casi affidatigli dal collega defunto, Mickey ha l’occasione di riprendere in mano la sua vita quando si trova a dover difendere Trevor Elliot (Christopher Gorham), guru informatico accusato di duplice omicidio verso cui ci sono forti sospetti di colpevolezza.

All’apparenza una bella gatta da pelare, ma con l’aiuto di un detective dai modi originali e delle due donne della sua vita, rispettivamente Maggie (Neve Campbell) e Lorna (Becki Newton), le ex mogli, Mickey porterà alla luce una realtà ben più complessa e oscura di quanto ci si aspettasse.

Basato sul romanzo “The Lincoln Lawyer” di Michael Connelly pubblicato nel 2005, “Avvocato di Difesa” è una serie prodotta da Netflix del 2022 con protagonista Manuel Garcia-Rulfo.

Unendo in un solo calderone personaggi energici, trame parallele dalle diramazioni avvincenti e arringhe incalzanti che faranno breccia anche sulle giudici più rocciose, la serie propone allo spettatore la grande storia di rinascita di un uomo che, al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare, è tutt’altro che un avvocato perfetto.

Il personaggio di Mickey infatti, benché molto lontano dagli sfarzi conosciuti quando ad interpretarlo era Matthew McConaughey, dà modo a chiunque di immedesimarsi in un uomo al capolinea che, con assoluta resilienza, deve cercare di aggrapparsi con tutte le forze ad un possibilità piovutagli, chissà perché, dal cielo e forse l’ultima che mai gli capiterà, ma guai a piangersi addosso.

Sfrontato, sexy, arrogante e terribilmente convincente, Manuel Garcia-Rulfo si cala perfettamente nella parte del bello e molto maledetto che la sceneggiatura sembra cucirgli intorno alla perfezione, coadiuvato poi da una serie di personaggi (Neve Campbell su tutti) che da semplici comprimari divengono ben presto colonne portanti della narrazione, portando una ventata di aria fresca in un panorama polverosamente macchinoso come quello dei crime thriller tradizionali.

Sfruttando una narrazione veloce che non stenta a prendersi poco sul serio, i dieci episodi che compongono “Avvocato di Difesa” risultano estremamente godibili e da consumarsi preferibilmente senza alcuna soluzione di continuità, restando incollati al divano fino all’ultimo litro di benzina dall’inconfondibile Lincoln targata “NTGUILTY”.

Battuta migliore: “In tribunale prima di vincere devi credere di poter vincere”