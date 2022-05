Tom Hanks da Fazio, Mina Settembre o Il cavaliere oscuro? La tv del 29 maggio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 29 maggio RaiUno alle 21.25 riproporrà la fiction “Mina Settembre”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Un giorno di settembre a dicembre” e “My Fair Lord”.

Nel primo, è quasi Natale quando incontriamo Mina per la prima volta, e la sua vita è da poco cambiata in tutto e per tutto. Separata da poco da suo marito Claudio, dopo aver scoperto il suo tradimento, Mina ha trascorso del tempo nomade dalla sua migliore amica Titti prima di capire che era il momento di trovare un’altra sistemazione…

Nel secondo, un uomo tenta di buttarsi dal cornicione di un palazzo, e solo l’intervento di Mina e Domenico riesce a farlo ragionare. Passato lo spavento, resta un problema da risolvere: trovare un lavoro all’aspirante suicida, padre di famiglia che sente il peso del proprio fallimento con il rischio di perdere l’affidamento dei figli…

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “The Rookie”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Traditori”: dopo qualche perplessità, James e Harper si sposano. Silas fa un filmato per i cittadini su come si dovrebbero comportare in presenza della Polizia…

Su RaiTre alle 20 ci sarà l’ultima puntata di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio. Tra gli ospiti sono annunciati il due volte Premio Oscar Tom Hanks e la rivelazione Austin Butler, che presenteranno il nuovo film sul re del rock ‘n roll “Elvis”.

Su Canale5 alle 21.30 trasmetterà “Avanti un altro… pure di sera!”, condotto da Paolo Bonolis

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà “Zona bianca“, il talk-show condotto da Giuseppe Brindisi, mentre su La7 alle 21.15 “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.15 “Il cavaliere oscuro”; su Rai4 alle 21.20 “Charlie Says”; su La5 alle 21.05 “Ragione o sentimento” e su Iris alle 20.30 “La chiave di Sara”.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Ultimo episodio delle Isole scozzesi con Ben Fogle che si conclude con un viaggio nelle Shetland, come St Ninian e Oxna. Seconda parte con Francesco Zippel che ci porta a Procida, un’isola più all’ombra rispetto alle vicine Capri e Ischia, eppure nominata quest’anno capitale della cultura italiana 2022.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi” e su Italia2 alle 21.10 “Mom”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai (Mina Settembre)