Il ghiacciaio del Gran Sasso "riscoperto" grazie a un geologo bergamasco - BergamoNews

Il ghiacciaio del Calderone, o quello che ne rimane, è il ghiacciaio più meridionale d’Europa: si trova sulla vetta del Gran Sasso d’Italia, in Abruzzo: un patrimonio dato ormai per perso dagli esperti, a causa della regressione dovuta al surriscaldamento climatico.

Qualcosa, però, resiste al di sotto di uno spesso strato di roccia: si parla di 27 metri di ghiaccio, scoperti grazie a una missione guidata dal bergamasco Fabio Baio, geologo libero professionista che collabora principalmente con l’Università degli Studi dell’Insubria e con l’Università degli Studi di Milano.

A lui era infatti affidato il coordinamento tecnico logistico di un intervento condotto tra i mesi di aprile e maggio che rientra nella campagna Ice Memory, con la collaborazione dell’Istituto di Scienze Polari del CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche (con partner le Università di Venezia “Cà Foscari” e Padova) e la collaborazione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Dopo che i rilievi effettuati sull’area avevano messo in luce la presenza di ghiaccio, con un elicottero Erickson Sikorsky S64 dei Vigili del Fuoco e il coordinamento di Baio è stata trasportata a 2.673 metri di quota una macchina di perforazione che ha consentito di accertare e carotare 27 metri di ghiaccio.

Una volta terminata la fase preliminare di analisi dei campioni e verificata la conservazione della stratigrafia e dei segnali climatici ed ambientali, la “carota” sarà messa a disposizione del programma internazionale Ice Memory e quindi trasferita presso il sito di stoccaggio presso il sito di DomeC, in Antartide.

Ice Memory è un programma internazionale che ha l’obiettivo di fornire, per le decadi e i secoli a venire, archivi e dati sulla storia del clima e dell’ambiente fondamentali sia per la scienza sia per ispirare le politiche per la sostenibilità e il benessere dell’umanità. Ice Memory ambisce a federare le comunità internazionali scientifica e istituzionale per creare in Antartide un archivio di carote di ghiaccio dai ghiacciai attualmente in pericolo di ridursi o scomparire. Gli scienziati sono convinti che questo ghiaccio contenga informazioni di valore tale da richiedere attività di ricerca anche su campioni di ghiacciai scomparsi.

Per Ice Memory, quella sul Calderone è la quarta missione sui ghiacciai italiani dopo quella del 2016 sul Monte Bianco, del 2020 sul Grand Combin e del 2021 sul Monte Rosa. Altre spedizioni internazionali hanno permesso di mettere al sicuro gli archivi dei ghiacciai Illimani (Bolivia), Belukha e Elbrus (Russia).