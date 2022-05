Gianluca Bolchi e Walter Candeloro con "The Inside Soul" alla Cento4 - BergamoNews

“Ti guardi intorno e vedi l’anima interna c’è sempre qualcuno in questo giardino la sera a farsi ombra dove transita la luce”.

La nuova proposta del Cento4 è una mostra interattiva che pone il corpo del visitatore al centro del processo artistico.

È uno spazio di esperienza aperta all’altro, un processo percettivo-emotivo dove l’opera è una presentazione esterna del nostro interno. Il percorso inizia con un’esperienza visivo-tattile che parte con il lasciare le proprie scarpe dietro di sé, per poi scrivere su un foglio una traccia del proprio stato d’animo. Si entra quindi in un corridoio di sabbia e di teli, che sfocia nel giardino, The inside soul della mostra. Forme artistiche diverse poi aiutano a confrontarsi con le sensazioni che si provano nel giardino/anima.

I corpi, i piedi, le mani, gli occhi che provocano sensazioni rompono la classica distinzione tra arte e pubblico: il corpo è parte del processo artistico. Non c’è una trama narrativa in The Inside Soul se non quella che ognuno trova in sé. Vi invitiamo a partecipare e a ritrovare il vostro giardino/anima.

Orari:

29 maggio dalle 19.30 alle 22

2 giugno dalle 10 alle 12.30 e dalle 18 alle 20.30

4 – 5 giugno dalle 19.30 alle 22

Per i giorno 30-31 maggio e 1-3 giugno

dalle 19.30 alle 22 solo su appuntamento.

328.1327569 – 346.6847043

bolchiluca@gmail.com – candelorarte@gmail.com