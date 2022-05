Francesca Longa e la Music Academy Bergamo: "Così aiutiamo i bambini ad avvicinarsi alla musica" - BergamoNews

Bergamo. Una giovane donna, originaria di Casazza, dal talento incredibile e con una grande passione per la musica: questa è Francesca Longa, Direttrice Artistica della MAB Music Academy Bergamo e orgoglio bergamasco.

Musicista sin da bambina, nel 1994 è entrata a far parte del coro della Scuola de “I Piccoli Musici” di Casazza diretta dal Maestro Mario Mora, dove ha studiato fino a diplomarsi in Flauto traverso al Conservatorio O. Vecchi – A. Tonelli di Carpi, tappa che ha segnato positivamente quella che, poi, è diventata la sua strada professionale, seguita dalla Maestra Silvia Gazzola.

Il canto, però, è sempre stata la passione principale di Francesca Longa che, in seguito alla Laurea in Psicologia, ha deciso di iscriversi al Conservatorio di Bergamo dove ha conseguito un Diploma accademico di II livello in Canto Lirico presso l’ISSM Donizetti di Bergamo: oggi è cantante nel coro del Teatro Donizetti, cantante titolare solista alla Cappella Musicale della Basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo e, come detto, direttrice artistica di Mab.

Associazione culturale che si propone di riunire tutti coloro che amano la musica e di realizzare gruppi musicali, Ensemble musicali e vocali, la Music Academy Bergamo dal 2015 svolge attività didattica di orientamento musicale per la formazione dei futuri musicisti.

Oltre all’attività nella sede cittadina, in via San Lazzaro 37, Mab collabora anche con le realtà scolastiche, proponendo percorsi di avvicinamento alla musica nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado: la struttura, presieduta da Luca Loglio, può contare su un corpo docenti formato da dodici persone, con tredici classi di strumento che vanno dal canto moderno al canto lirico, percussioni, violino, violoncello, tromba, pianoforte, tastiere, sax, arpa, chitarra classica, chitarra elettrica, basso elettrico.

“I nostri corsi sono dedicati a tutti, dai tre anni in su, con proposte didattiche sia individuali che collettive – spiega Longa -. Per la fascia d’età 3-5 anni la scuola propone il corso Do.Re.Music, propedeutica musicale e giro strumenti, un corso che permette ai bambini di avvicinarsi consapevolmente alla scelta di uno strumento musicale, durante tutto l’anno scolastico vengono presentati e provati dieci strumenti musicali. Alla fine dell’anno scolastico i bambini del corso Do.Re.Music avranno acquisito la capacità di lettura e di scrittura delle note musicali. Per i bambini più grandi, 6-12 anni, la Scuola propone, oltre ai corsi vocali e strumentali, il corso di Laboratorio Corale e lettura musicale”.

Le attività dell’Associazione hanno cadenza annuale, da inizio ottobre a fine maggio, quando vengono svolti saggi ed esibizioni pubbliche, saggi individuali e di classe.

Un’ulteriore proposta didattica è rappresentata dal corso di preparazione orchestrale, tenuto dal Maestro Mattia Quarti, impegnato nell’arrangiamento dei brani per i vari Ensemble musicali e nelle prove a sezioni.

L’obiettivo è quello di preparare i ragazzi alla musica, che sia svolta in modo professionale o amatoriale: “Per noi è motivo di orgoglio e soddisfazione quando prepariamo gli alunni per gli esami di ammissione alle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale, licei musicali e concorsi nei quali i nostri allievi si distinguono in modo molto positivo”.

Nell’offerta anche dei corsi estivi, da pacchetti di cinque o dieci lezioni individuali nei mesi di giugno e luglio al “MAB-Music Summer Camp”, un corso di due settimane (dal 20 al 24 giugno e dal 27 giugno all’1 luglio, iscrizioni fino al 5 giugno) nella sede dell’associazione e al parco del Triangolo.

“Il Camp è dedicato a bambini e ragazzi – conclude Longa – dai 6 ai 13 anni, divisi per età e attività. La settimana del Camp sarà divisa in diverse discipline collettive, i ragazzi, per alcune attività, verranno divisi in due fasce d’età 6-9 anni e 10-13 anni. Attività pratiche, teoriche musicali di aggregazione, movimento e relax! Laboratorio di canto corale, laboratorio di costruzione strumenti musicali, attività all’aperto di Body Percussion e

percussioni, lezioni di Hip – Hop”.