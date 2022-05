Crollano le temperature: giù di oltre 10 gradi - BergamoNews

Si conclude, dopo una grandinata, l’ultimo weekend di maggio. Con Simone Beretta del Centro meteo lombardo vediamo che tempo farà a Bergamo anche all’inzio della nuova settimana.

ANALISI GENERALE

Il fronte freddo proveniente dall’Europa centro settentrionale giunto sabato sul nord Italia, andrà nelle prossime ore lentamente allontanandosi. Al suo seguito tuttavia continuerà ad affluire aria decisamente fresca per il periodo e debolmente instabile, la quale potrà favorire fino a martedì e principalmente sulle aree montuose, lo sviluppo di addensamenti pomeridiani associati a brevi rovesci. Da mercoledì 1 Giugno rimonta del campo anticiclonico favorirà il ritorno di stabilità e ripresa delle temperature.

Domenica 29 maggio 2022

Tempo Previsto: Al mattino sulla bassa pianura centro occidentale nuvoloso, o irregolarmente nuvoloso con parziali rasserenamenti. Altrove ancora nuvoloso o molto nuvoloso con residue piogge, in graduale esaurimento nel corso della mattinata. Dal tardo mattino ampi rasserenamenti a iniziare dai settori meridionali in estensione al resto delle aree di pianura. Su alpi Prealpi e Appennino la formazione di nuovi addensamenti nel pomeriggio, potranno dar luogo ancora locali brevi rovesci

Temperature: In forte calo. Massime in pianura comprese tra 19/22°C con valori leggermente superiori sul Pavese. Minime in pianura comprese tra 15/17°C

Lunedì 30 maggio 2022

Tempo Previsto: Da nuvoloso a poco nuvoloso ovunque. Nel corso del pomeriggio la formazione di addensamenti lungo il settore alpino e Prealpino potrà innescare la nascita di locali sistemi temporaleschi di breve durata i quali potranno lambire i settori pedemontani orientali entro la serata.

Temperature: In calo nei valori minimi, stazionari nei massimi. Massime in pianura comprese tra 21/25°C Minime tra 13/15°C

Martedì 31 maggio 2022

Tempo Previsto: Generalmente poco nuvoloso. Formazione di addensamenti ad evoluzione diurna sui settori alpini e prealpini potranno dar luogo a brevi piovaschi.

Temperature: Massime in lieve aumento, minime pressoché stazionarie. Massime in pianura comprese tra 24/27°C. Minime tra 14/17°C