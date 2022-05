Bonate Sopra, il questionario della minoranza: "La tua voce per migliorare il paese" - BergamoNews

A partire da sabato scorso 21 maggio la lista civica “Impegno Comune”, in minoranza in consiglio comunale di Bonate Sopra, ha lanciato un sondaggio “La tua voce e il tuo impegno per migliorare il paese”. L’obiettivo è di dar voce ai cittadini in vista delle Amministrative del 2024, quando si terranno le elezioni per il rinnovo del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale di Bonate Sopra.

“Negli ultimi tre anni abbiamo cercato di svolgere al meglio il nostro ruolo di minoranza assegnatoci da oltre il 40% dei cittadini bonatesi, impegnandoci a rappresentare la voce e i bisogni dei cittadini all’interno del Consiglio Comunale – dichiarano i componenti di Impegno Comune -. Ora si apre una nuova fase: costruire insieme, per tempo e in modo partecipato le idee e la squadra per il futuro del nostro paese: una nuova e più ampia lista civica aperta e ispirata ai valori della persona, della comunità, dell’ambiente, del lavoro e della solidarietà sociale. E per fare questo abbiamo ritenuto che il primo passo da compiere è quello di mettersi in ascolto dei cittadini e dare a tutti la possibilità di mettersi a disposizione per il bene comune. Ecco perché lanciamo un questionario e chiediamo ai bonatesi di partecipare diffusamente: chiediamo a tutti di compilarlo online oppure tramite modello cartaceo che consegneremo nei prossimi giorni nella posta di ogni abitazione comunale”.

Le risposte che verranno raccolte serviranno a mettere le basi per il prossimo programma elettorale di Impegno Comune Bonate Sopra e costituire gruppi di lavoro tematici di approfondimento.

Link al sondaggio: http://pixly.me/sondaggio

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/impegnocomunebonate