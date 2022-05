Women Work, al via i nuovi corsi gratuiti per impiegata amministrativa e assistente familiare - BergamoNews

Treviglio. Il progetto Women Work di FMdC Lavoro – Fondazione Maddalena di Canossa – arriva a Treviglio nella sede di Castel Cerreto. Dopo i positivi risultati della prima edizione, si avvia la proposta per i corsi destinati alle donne inoccupate e disoccupate portando con sé grandi novità. La prima edizione, partita il 5 aprile 2022 nella sede di Palazzolo sull’Oglio, ha visto una grandissima partecipazione con ben 40 donne che si sono iscritte al progetto. Di queste, più della metà hanno aderito a dei percorsi formativi proposti per acquisire nuove competenze e ben 24 hanno già sottoscritto un contratto di lavoro. A fronte di questi dati incoraggianti FMdC LavoroFondazione Maddalena di Canossa, in collaborazione con il servizio OraLavora gestito dalla dottoressa Roberta Taddeo, ha deciso di proporre anche sulla sede di Castel Cerreto due corsi dedicati: Impiegato amministrativo e Assistente familiare. Entrambi partiranno il 4 luglio 2022 e si svilupperanno nelle due sedi di Palazzolo e Treviglio appunto, con le partecipanti che potranno optare per la struttura più vicina a loro. I due corsi, inoltre, saranno gratuiti in quanto finanziati tramite Strumenti di Politiche attive regionali.

“Con i nostri percorsi destinati alle donne vogliamo creare nuove opportunità di lavoro e aprire nuove prospettive di crescita personale e professionale destinate a questa categoria di utenza, che oggi più che mai è entrata nel dibattito del mondo del lavoro. Crediamo che le donne abbiano molto da dire e da dare lavorativamente parlando, quello che serve è creare le condizioni affinchè domanda e offerta si incontrino positivamente con una capacità di valorizzazione reciproca, e di sviluppo del potenziale. Crediamo che le donne debbano essere supportate con strumenti adeguati di rimotivazione e di accompagnamento al lavoro, ma che anche il mondo delle aziende vada adeguatamente “formato” per saper cogliere questo valore. L’ideale a cui vogliamo tendere vede da un lato accompagnare in modo adeguato le donne nel ritorno al lavoro, e dall’altro supportare le aziende nello sviluppare best practice di azioni di welfare aziendale – spiega la responsabile di FMdC Lavoro Laura Lorenzi – i risultati ottenuti con la prima edizione sono molto incoraggianti e per questo abbiamo deciso allargare il progetto anche alle nostre altre sedi”.

Cosa è Women Work?:

E’ un progetto realizzato da FMdC Lavoro- Fondazione Maddalena di Canossa in collaborazione con OraLavora di Roberta Taddeo che gestisce, tra le altre cose, sportelli lavoro all’interno dei comuni di Castel Rozzone, Calvenzano, Brignano Gera d’Adda, Mozzanica e Calcinate. Il progetto ha lo scopo di ri-motivare e accompagnare all’interno del mondo del lavoro tutte quelle donne inoccupate o disoccupate che hanno voglia di rimettersi in gioco. Come lo fa? Attraverso l’aiuto di personale esperto che oltre ad aiutare queste donne a trovare nuove

opportunità lavorative, insegna loro a potenziare le abilità tramite dei corsi e dei moduli formativi.

La Fondazione Maddalena di Canossa

Costituita nel 1991 da un gruppo di genitori con la volontà di non disperdere quel patrimonio umano e di buone pratiche che è stata per oltre 130 anni l’attività formativa delle Madri Canossiane di Bergamo, nel corso degli anni la Fondazione Maddalena di Canossa ha progressivamente allargato il proprio raggio di attività: dapprima proseguendo quell’esperienza educativa nella gestione dell’Istituto al fine di tenere viva una presenza libera nell’ambito delle scuole non statali, e poi impegnandosi nel campo della Formazione Professionale.

FMDCLavoro è il ‘ramo’ della Fondazione Maddalena di Canossa dedicato ai servizi al lavoro specializzato nel placement e che vuole favorire l’incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, attraverso strumenti e politiche idonee alla ricollocazione lavorativa e il re-inserimento nel mercato del lavoro delle persone disoccupate. La mission principale di FMDC è aiutare il singolo a sviluppare le cosiddette soft-skills ed esprimere al meglio il proprio potenziale: in questo modo, grazie all’educazione “sotto forma di formazione” e stimolando la motivazione ad apprendere, si riaccende la passione per il lavoro di ciascuna persona agevolandone la crescita sotto il profilo umano e sociale e non solo economico.