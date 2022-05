Sofia Goggia, Instagram e il giro sui colli con l'avvocato: "Da anni bici-amici" - BergamoNews

Una storia su Instagram, condivisa da entrambi, per testimoniare una passione in comune: quella per la bici. Lei, Sofia Goggia, regina bergamasca dello sci, non ha bisogno di presentazioni. Lui, inquadrato di spalle, è l’avvocato Enrico Pelillo, tra i più in vista della città, grande appassionato delle due ruote.

Nella storia spunta anche un cuore, accompagnato dalla scritta “We are back”, ovvero “Siamo tornati”. Ma tra i due c’è solo una bella amicizia. “Siamo amici di bici – ride l’avvocato Pelillo -. Anche Michela Moioli (la campionessa bergamasca di snowboardcross, ndr) a volte partecipa alle uscite organizzate dalla Mysticfreeride“, l’associazione sportiva dilettantisca della quale faccio parte. Quella scritta (We are back, ndr) si riferisce al fatto che Sofia era contenta di essere tornata a casa e ha festeggiato con una bella pedalata sui colli”.