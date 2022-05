Nel weekend arriva un fronte freddo con temporali e grandine - BergamoNews

Inizia col cielo sereno sopra Bergamo questo sabato 28 maggio, ma durerà? Risponde Simone Budelli del Centro meteo lombardo.

ANALISI GENERALE

Alta pressione in indebolimento sabato per l’avvicinarsi di un fronte freddo dall’Europa centrale, che porterà un aumento dell’instabilita atmosferica e che sarà seguito da correnti decisamente più fresche nella giornata di domenica. All’inizio della prossima settimana avremo ancora fresche e umide correnti occidentali che sfioreranno il Nord Italia, mentre a partire da mercoledì alta pressione nuovamente in rinforzo con clima più stabile e nuovamente più caldo.

Sabato 28 maggio 2022

Tempo Previsto: In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento sui rilievi con rovesci o temporali sulle Prealpi orientali in sconfinamento verso le vicine pianure nel tardo pomeriggio; altrove ampie schiarite. Verso sera rovesci e temporali, localmente accompagnati da grandine, possibili ovunque tra Prealpi e pianure (fenomeni assenti sulle Alpi).

Temperature: Minime stazionarie (16/19°C), massime in lieve calo (27/30°C).

Domenica 29 maggio 2022

Tempo Previsto: In mattinata cielo molto nuvoloso ovunque con piogge sparse tra Prealpi e alta pianura, fenomeni più isolati o assenti altrove. Nel pomeriggio nuvolosità irregolare alternata a qualche schiarita specie sui settori di pianura; residui piovaschi possibili sulle Prealpi. In serata cielo parzialmente nuvoloso ovunque, ma senza piogge.

Temperature: Minime in calo (13/15°C), massime in deciso calo (18/21°C).

Lunedì 30 maggio 2022

Tempo Previsto: In mattinata cielo nuvoloso con qualche piovasco possibile tra Prealpi e alta pianura. Dal pomeriggio tendenza a cielo parzialmente nuvoloso con qualche schiarita in più sui settori di pianura.

Temperature: Minime stazionarie (12/15°C), massime in lieve aumento (21/24°C).