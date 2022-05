La finale di Champions, Banana Joe o Tutti in piedi? La tv del 28 maggio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 28 maggio Canale5 alle 20.45 trasmetterà la partita di calcio fra Liverpool e Real Madrid, valida per la finale di Champions League.

su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Tutti in piedi”. Jocelyn, imprenditore di successo, è un instancabile viveur, bugiardo incorreggibile, costantemente alla ricerca di nuove conquiste femminili. Per ottenere il favore della bella Julie, terapista per disabili, finge di essere costretto sulla sedia a rotelle. Ma la sua preda ha una sorella davvero paraplegica, così li fa conoscere e le cose non saranno più come prima per Jocelyn…

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Sapiens, un solo pianeta”, condotto da Mario Tozzi

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Le regole della pazzia”; su Rete4 alle 21.25 “Banana Joe”; su Italia1 alle 21.25 “Mrs Doubtfire – Mammo per sempre”; su La7 alle 21.15 “Sotto il segno del pericolo”; su Rai4 alle 21.20 “Chi è senza colpa”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Un amore che ritorna” e su Iris alle 20.20 “Colpevole d’omicidio”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “La mafia”. Piero Maccarinelli dirige gli allievi attori dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” in “La mafia”, testo teatrale di Luigi Sturzo rappresentato nel 1900, che getta luce sul torbido e persistente legame tra politica e criminalità. Dal Teatro della Pergola di Firenze. Regia di Piero Maccarinelli.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Ghost Wisperer”; su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi” e su Italia2 alle 21.10 la serie “Chucky”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

