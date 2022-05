Atalanta, dai prestiti rientrano in 60: rimarranno in pochi, a Gasp l'ardua scelta - BergamoNews

“Per uno che torna e ti porta una rosa, mille si sono scordati di te”, cantava Sergio Endrigo in Lontano dagli occhi. Se vale anche per i numerosi (circa 60) giocatori atalantini in prestito, la scelta si complica.

In un momento del tutto particolare (per certe situazioni societarie di cui tanto si bisbiglia e poco si comunica) nessuna società pare ferma sul tema del mercato, fatto salvo che normativa direbbe che ufficialmente inizia il primo di luglio.

A Bergamo però non è ancora ufficiale chi farà mercato, a parte la figura importante di Lee Congerton: certo l’arrivo di D’Amico da Verona, che venerdì 27 maggio ha annunciato la fine del rapporto, con l’Atalanta che fa lo stesso con Sartori.

Non si sa nemmeno quali sono le esigenze dell’Atalanta: Gasperini vorrà giocatori già pronti e per quale obiettivo, oppure si ritorna a elementi di prospettiva?

Detto questo, noioso parlare del ruolo di portiere, ma quattro in organico con il ritorno di Gollini e Carnesecchi sembrano oggettivamente troppi. Gollini non piaceva più a Gasperini, Carnesecchi nei sei mesi rimasto a Bergamo non aveva stuzzicato scelte definitive da parte del mister. L’impressione che entrambi verranno utilizzati per fare cassa perché hanno mercato, paradosso concreto per la scuola italiana dei portieri che a Bergamo non ha più estimatori.

Piaccia o no, salvo importanti offerte, Musso rimarrà anche per dimostrare il valore economico non indifferente di chi ha fatto la scelta.

Nella linea difensiva, fuori dall’Europa e con la ipotesi di rinuncia a Demiral (un altro appetibile dal mercato) potrebbe bastare il ritorno di Lovato: da retrocesso, costato 10 milioni, deve per forza piacere anche a Gasperini. È un centrale, poco si è espresso per fare il Toloi, meglio saperlo fin d’ora.

Ritorna Okoli da Cremona, giovane di prospettiva interessante a completare un reparto dove Palomino, dopo il mostruoso campionato, dovrà confermarsi e guidare la truppa: con Scalvini atteso a completa maturazione sembra più di una alternativa anche a Toloi.

Il reparto difensivo diventa fin troppo numeroso con il ritorno di Sutalo da Verona e di Delprato da Parma.

Il vero problema della società sono gli esterni, dove l’unico spendibile rimane Zappacosta: fine prestito per Pezzella, bisogna trovare estimatori per Hateboer, mentre Maehle non pare convinto e nemmeno Gasperini visto il suo relativo utilizzo.

Inutile fare nomi di fantasia: Lazaro di proprietà Inter, finito al Benfica, potrebbe essere un soggetto ideale con l’ostacolo costi, mentre tornano Ruggeri e Zortea che non hanno demeritato a Salerno e sono espressione del vivaio. Non guasterebbero per i vincoli della lista da presentare, fatto salvo il pensiero di Gasperini.

La nevralgica zona di metà campo ha nomi importanti, se vuoi fare cassa o rivoluzione non mancano di certo le opportunità. A partire da cosa vorranno fare Pessina e Pasalic e pure Freuler, che ha buon mercato. Gasperini deve trovare il giusto impiego di Koopmeiners, difficile che rinunci a lui.

Da fine prestito torneranno Cortinovis e Da Riva, ma anche Bettella e Colpani (che si è messo in luce a Monza) a ribadire che le scelte non mancano: da definire, e vale per tutti i rientranti, la qualità richiesta per il campionato maggiore. Vale anche per il ritorno da La Spezia di Kovalenko.

In attacco rientrano nomi importanti: Lammers e Piccoli che hanno giocato poco, rispettivamente a Francoforte e in quel di Genova. Radio mercato parla già del primo in orbita Bologna, per il secondo ci sarebbe invece già un accordo con il Verona. Sono i primi segnali di non ritorno?

Da decidere il da farsi per Colley, dopo il campionato con lo Spezia, anche lui poco utilizzato, e per Cambiaghi, autore di buone prestazioni a Pordenone nonostante la retrocessione.

Non mancano le scelte, nemmeno il lavoro per gli uomini mercato con la sensazione che a Clusone, nella prima fase del raduno, saranno molti a tentare di convincere Gasperini, pochi a rimanere.