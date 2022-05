Viadanica, incidente col parapendio: grave 34enne - BergamoNews

Viadanica. Soccorsi in azione a Viadanica, dove intorno alle 14,30 una persona è caduta col parapendio. Si tratta di una donna di 34 anni, con traumi all’addome e alla schiena.

Ancora sconosciuta la dinamica dell’incidente, avvenuto in una zona molto praticata dagli amanti di quest’attività, che partono dal Prato Chierico, sopra il paese, per poi atterrare nel pratone di via Castello, non lontano dalla zona industriale.

Sul posto sono intervenute l’ambulanza e l’elisoccorso da Bergamo, in codice rosso: le condizioni della 34enne sarebbero dunque giudicate gravi, anche se appena soccorsa la donna risultava cosciente.

Allertati anche i carabinieri di Sarnico per ricostruire i fatti.