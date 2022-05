Una delegazione dall'Iraq alla fiera delle valvole IVS - BergamoNews

Bergamo. Una delegazione di una decina di imprenditori e tecnici dell’oil & gas della regione di Bassora, in Iraq, ha visitato IVS Industrial Valve Summit che si è svolto a Bergamo il 25 e 26 maggio scorso.

Andrea Carapellese di UNIDO, l’Agenzia delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, ha accompagnato la delegazione irachena, dichiara: “Unido ha come obiettivo quello di supportare lo sviluppo di catene industriali autonome nei Paesi emergenti e in via di sviluppo. In particolar modo il nostro ufficio in Italia, Itpo Investment and Technology Promotion Office ha l’originalità, in un sistema intergovernativo come quello delle Nazioni Unite, di lavorare direttamente con il settore privato che è appunto al cuore dello sviluppo industriale. Il nostro ufficio, in particolar modo dagli Anni Ottanta, supporta l’introduzione in maniera sostenibile del settore privato italiano nei meccanismi della cooperazione allo sviluppo, facilitando relazioni commerciali e di scambio di tecnologia fra aziende italiane e aziende nei Paesi in via di sviluppo. Siamo a Bergamo, a IVS sulla base di una rinnovata partnership con Confindustria Bergamo e gli organizzatori di questa iniziativa con una delegazione di 10 imprese operatori dall’Iraq, principalmente dalla provincia di Bassora che è quella più interessante per quanto riguarda l’oil & gas, in un Paese che conta oltre il 95% del suo Export dipendente dal settore petrolifero e degli idrocarburi. Questa delegazione è fondamentale anche per facilitare scambi tecnologici e per rinnovare una partnership tra aziende italiane e aziende irachene che speriamo potrà portare frutti molto interessanti e un follow up di questa iniziativa con missioni incoming e outgoing che facilitino le relazioni commerciali tra i due Paesi”.