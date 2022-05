Trecento musicisti in concerto per i 35 anni del CDpM - BergamoNews

Bergamo. Sono trecento i musicisti del Centro Didattico produzione Musica che dal 30 maggio al 17 giugno si potranno apprezzare nei concerti organizzati in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Bergamo e il Consorzio Parco dei Colli dei Bergamo a cui si aggiunge l’Auditorium Modernissimo di Nembro e il Dieci10 di Bergamo. L’età media è di vent’anni e i generi proposti spaziano dalla classica al jazz, dal pop al rock a testimonianza del livello raggiunto grazie all’attività formativa certificata attraverso i diplomi di validità internazionale rilasciati dal CDpM in partnership con la University of West London e il Trinity College.

I concerti si aggiungono alle esibizioni dei laboratori tenuti dal CDpM in diverse scuole primarie e secondarie, tra cui il coro gospel dell’Istituto Comprensivo Santa Lucia e dell’IC Gatti di Curno e le lezioni concerto svolte in 27 istituti di Bergamo e provincia in virtù dell’accreditamento del CDpM al piano nazionale delle arti del Ministero dell’Istruzione. È la dimostrazione del lungo lavoro di diffusione e promozione della cultura musicale sul territorio svolto dal CDpM che, proprio quest’anno, festeggia i 35 anni di attività.

Si inizia lunedì 30 maggio alle 18 e martedì 31 maggio alle 20.30 al CDpM con i concerti a cura della violinista Stefania Trovesi e del pianista Ermanno Novali. Giovedì 2 giugno alle 21 al Dieci10 di via Quarenghi saranno in scena cinque ensemble di musica pop e rock curati da Matteo Milesi, Mauro Ghilardini, Thomas Pagani e Michele Gentilini che si uniranno in qualità di solisti ai gruppi. Ci si sposterà quindi l’11 e 12 giugno con una non stop prevista sia al mattino alle ore 11 sia al pomeriggio alle 17 nella splendida cornice del monastero di Valmarina, sede del Consorzio Regionale Parco dei Colli di Bergamo.

Il concerto di sabato 11 alle 11 sarà dedicato alla CDpM europe ensemble diretta da Nicholas Lecchi con Claudio Angeleri e Alessia Marcassoli in qualità di solisti ospiti. Si tratta di una formazione che nel corso degli anni si è esibita in diverse rassegne, tra cui Bergamo Jazz, al Jazz Day e alla programmazione del Blue Note di Milano. Il pomeriggio di sabato 11 alle ore 17 sarà invece riservato alla vocalità con circa una quarantina di soliste che si esibiranno dal vivo con l’accompagnamento di ensemble del CDpM che spaziano dal duo al quintetto. Le cantanti sono affiancate da Paola Milzani, Elena Biagioni, Mauro Ghilardini e Giovanni Guerini. La domenica 12 alle 11 sarà dedicata al pianoforte classico. Si esibiranno i giovani impegnati in questi mesi in diversi concorsi nazionali, tra cui il Mimas International Piano Competition di Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022, con cui il CDpM è gemellato. I ragazzi e le ragazze sono seguiti da Giuseppe D’Avino, Ermanno Novali, Stefano Capitanio. Nel pomeriggio della domenica 12 alle 17 si terrà la consueta kermesse dei gruppi di insieme dedicata al maestro Aldo Sala, pioniere della didattica musicale a Bergamo I concerti si concluderanno infine Venerdì 17 giugno alle 21 all’Auditorium Modernissimo di Nembro con l’esibizione del laboratorio di improvvisazione jazz curato da Gianluigi Trovesi al CDpM. Oltre al noto clarinettista nembrese si esibiranno Nicholas Lecchi e Enrico Bono ai sassofoni, Alessia Marcassoli alla voce, Chiara Arnoldi al basso, Pietro Berti alla chitarra, Lorenzo Beltrami alle percussioni a cui si aggiungeranno in qualità di ospiti Matteo Milesi alla batteria e Claudio Angeleri al pianoforte.

Per i concerti al Monastero di Valmarina Parco dei Colli ogni concerto ha una limitazione di 100 posti . È quindi necessaria la prenotazione per il pubblico (studenti esclusi) a amministrazione@cdpm.it. È disponibile un ampio parcheggio gratuito