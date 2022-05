Sfida tra Mara Venier e L'isola dei famosi: la tv del 27 maggio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, venerdì 27 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Domenica in show”. In diretta dagli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi in Roma un appuntamento serale speciale di Domenica In per festeggiare i 30 anni di carriera televisiva della conduttrice Mara Venier. Un grande spettacolo con cantanti, attori, interventi comici e le grandi interviste di Mara. La band in studio, arricchita di alcuni elementi, sarà diretta da Stefano Magnanensi. Conduce Mara Venier.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S.”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Primi passi”: dopo aver completato l’addestramento al FLET-C., Kayla, la figlia di Vance, entra nella squadra, in un momento in cui si sta occupando di un caso di omicidio solo apparentemente semplice.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.25 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Canale5 alle 21.30 trasmetterà “L’isola dei famosi”, il reality condotto da Ilary Blasi.

Su La 7 alle 21.15 ci sarà “Propaganda live”, il programma condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Bombshell – La voce dello scandalo”; su Italia1 alle 21.20 “I predoni”; su Rai4 alle 21.20 “Ip Man 4”; su La5 alle 21.05 “Miss FBI – Infiltrata speciale”; su Iris alle 20.55 “Apollo 13” e su Italia2 alle 21.10 “The Hunt”.

Su Rai5 alle 21.15 l’appuntamento è con il documentario “Art Night – Paladino”. La vita, le opere e la storia di Mimmo Paladino; dai primi successi artistici alle collaborazioni illustri successive alla Transavanguardia.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai