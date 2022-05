Qualche nuvola e ancora caldo, cambia sabato - BergamoNews

Con il Centro meteo lombardo e il bollettino curato da Simone Budelli scopriamo che tempo farà a Bergamo oggi, venerdì 27 maggio, e nel weekend alle porte.

ANALISI GENERALE

Tempo stabile venerdì grazie al rinforzo dell’alta pressione in quota, in un contesto di temperature tipicamente estive. Sabato un fronte freddo proveniente dall’Europa centrale si avvicinerà alle Alpi, portando un graduale aumento dell’instabilità atmosferica, a cui seguirà un deciso calo termico nel corso della giornata di domenica.

Venerdì 27 maggio 2022

Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento pomeridiano sui rilievi ma senza piogge.

Temperature: Minime in lieve aumento (16/19°C), massime in lieve aumento (29/31°C).

Sabato 28 maggio 2022

Tempo Previsto: In mattinata bel tempo ovunque. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento sulle Prealpi centro-orientali con rovesci o temporali sparsi in estensione verso bresciano e mantovano nel tardo pomeriggio; poco nuvoloso altrove. Tra sera e notte aumento della nuvolosità anche sui settori centro-occidentali con rovesci sparsi tra Prealpi e pianure.

Temperature: Minime in lieve aumento (17/20°C), massime stazionarie (28/31°C).

Domenica 29 maggio 2022

Tempo Previsto: In mattinata cielo molto nuvoloso tra Prealpi e alta pianura con piovaschi sparsi, irregolarmente nuvoloso altrove ma senza piogge. Dal pomeriggio passaggio a cielo parzialmente nuvoloso con maggiori schiarite sui settori di pianura.

Temperature: Minime in calo (13/15°C), massime in forte calo (18/20°C).