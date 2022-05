Ponte Lavoro, un'alleanza tra ABF e il comune al servizio dei giovani e della comunità - BergamoNews

Ponte Lavoro è un progetto nato tra Azienda Bergamasca Formazione e il Comune di San Giovanni Bianco a fine 2021, con l’obiettivo di offrire sostegno alla cittadinanza e in particolar modo a chi, a seguito dell’emergenza Covid, ha perso il lavoro o che in questo momento sta cercando un nuovo lavoro. Ponte Lavoro guarda anche alle nuove generazioni, soprattutto agli adolescenti, una delle fasce della popolazione più colpite dalle conseguenze dell’emergenza Covid.

ABF, con la sua sede territoriale di San Giovanni Bianco, in qualità di ente accreditato per i servizi al lavoro, mette a disposizione del territorio le proprie competenze per favorire l’occupazione in Valle.

L’obiettivo di entrambi gli enti è quello di favorire l’occupazione e il successo formativo di giovani e adulti.

A chi è rivolto

Il nostro progetto è rivolto ai residenti a San Giovanni Bianco e nei paesi limitrofi che possono accedere gratuitamente allo Sportello Lavoro presente presso il Comune di San Giovanni Bianco. Lo sportello è aperto ogni lunedì mattina, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, presso il municipio di via IV Novembre. L’accesso è gratuito ed è riservato ai cittadini che abbiano assolto l’obbligo scolastico residenti a San Giovanni Bianco e nei comuni limitrofi. Tra i servizi offerti ai cittadini ci sono i colloqui di primo livello e la consulenza per la stesura del curriculum vitae.

Ponte Lavoro inoltre permette ai residenti disoccupati di San Giovanni Bianco di accedere ai corsi a pagamento svolti presso il CFP, approfittando di una tariffa agevolata grazie ad un cofinanziamento del Comune, e di attivare tirocini extracurriculari presso aziende del territorio.

Durante questo anno scolastico Ponte Lavoro ha coinvolto anche gli studenti del Centro di San Giovanni in un percorso formativo incentrato sulla cittadinanza attiva.

Sono stati coinvolti circa 45 allievi delle classi prime acconciature ed estetica e dei percorsi personalizzati.

Le classi del settore benessere, durante il secondo quadrimestre, hanno lavorato con i propri insegnanti ad un’unità di apprendimento dedicata al Comune, studiandone le funzioni, i vari organi interni e il funzionamento di Giunta e Consiglio Comunale. Durante questo percorso sono stati istituiti momenti di confronto e di incontro con i membri del Consiglio Comunale e i dipendenti del Comune.

In particolare, giovedì 7 aprile le classi hanno visitato il municipio e incontrato i dipendenti che hanno spiegato le mansioni di ogni ufficio e le attività svolte. Il 28 aprile invece, presso l’auditorium del CFP, alla presenza del Sindaco di San Giovanni Bianco, Enrica Bonzi, e dell’Assessore all’Istruzione, Bernardo Galizzi, si è svolta la simulazione di un Consiglio Comunale. Nel ruolo di Sindaco, Assessori e Consiglieri i ragazzi hanno portato all’attenzione dei presenti alcuni temi legati a problematiche relative alla quotidiana amministrazione, tra cui, i temi molto sentiti della scuola e delle richieste dei giovani riguardanti maggiori spazi di aggregazione.

All’interno del laboratorio di falegnameria invece gli allievi dei percorsi personalizzati hanno progettato e realizzato alcune casette in legno destinate al nuovo progetto comunale di book sharing “Libri in libertà”.

Grazie al finanziamento del progetto Ponte Lavoro, ABF ha potuto incrementare il monteore annuale dedicato allo sportello psicologico interno alla scuola. Alle 50 ore consuete sono state infatti aggiunte 20 ore dedicate al servizio. In tale maniera è stato possibile garantire la presenza della psicologa a scuola con cadenza settimanale fino al termine dell’anno scolastico. Lo sportello psicologico è presente nei Centri ABF da più di 15 anni. È un servizio gratuito a cui gli studenti possono accedere in forma anonima ed è gestito da ABF in collaborazione con ATS nell’ambito del progetto Scuola che Promuove Salute.

Cosa offre

Oltre ai corsi di formazione tale progetto si occupa di altri servizi:

Accoglienza e presa in carico dei beneficiari.

Stesura del proprio curriculum, finalizzato all’inserimento lavorative.

Bilancio delle proprie competenze al fine di ridefinire i propri obiettivi e la propria riqualifica finalizzata all’inserimento lavorativo.

Promozione di tirocini extracurricolari con aziende del territorio.

Possibilità di affiancamento di un referente per Servizi al Lavoro, offerto da ABF, che fornisce servizi gratuiti ai disoccupati che cercano un impiego.

Svolgimento di progetti di cittadinanza attiva rivolti agli studenti.

Costi

Il Progetto è completamente gratuito.

Il Comune si impegna inoltre a finanziare eventuali spese di iscrizione ai corsi di formazione ed offre un pacchetto di 20 ore di consulenza psicologica agli alunni.

Accesso allo sportello

Per appuntamenti e informazioni è possibile contattare l’assistente sociale del Comune al numero 034543926, oppure l’operatore per i servizi al lavoro di ABF San Giovanni Bianco allo 034543842.