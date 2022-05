Inchiesta migranti: per l'ex direttore Caritas 100 ore di lavori sociali e 12mila euro da pagare al Ministero - BergamoNews

Bergamo. Cento ore di lavori sociali per dieci mesi. È la messa alla prova per don Claudio Visconti per uscire senza macchia dall’inchiesta per truffa sull’accoglienza dei migranti. L’ex direttore della Caritas dovrà anche versare 12 mila euro al Ministero dell’Interno in quanto, secondo la tesi accusatoria, danneggiato dalla truffa.

Il giudice Federica Gaudino ha dato il via libera anche alle 90 ore di lavori di pubblica utilità in 9 mesi per Bruno Goisis, in veste di presidente della cooperativa Ruah, oltre al pagamento di 6 mila euro.

Altre 6 persone riconducibili ai centri Ruah e Diakonia lavoreranno gratuitamente per alcuni Comuni, case di riposo, associazioni e fondazioni. Se rispetteranno gli impegni, il reato si estinguerà anche per loro.

L’inchiesta sull’accoglienza (l’accusa, tra le altre cose, è quella di aver percepito fondi pubblici per l’accoglienza dei migranti – 35 euro al giorno per ogni straniero – modificando per esempio le date di soggiorno da comunicare alla Prefettura e falsificando le firme dei registri) si è chiusa con una sfilza di archiviazioni. Ora, in bilico con la sospensione del procedimento, restano queste otto posizioni.