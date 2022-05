Boltiere: street-food e sport nel ponte del 2 giugno - BergamoNews

Grazie al contributo della società Melogrà Eventi, del Comune e delle Associazioni di Boltiere sono stati previsti tre giorni di streetfood ed eventi all’insegna dello sport e dello stare insieme. I tre giorni sono previsti per la prossima settimana nel ponte del 2 giugno, in particolare il 2, 3 e 4 giugno con stand dedicati allo street food che saranno presenti nel corso delle intere giornate presso il parco dei centri sportivi di Via Vecellio.

Oltre alla possibilità di godersi il parco in un modo alternativo, saranno organizzate da varie associazioni del paese anche alcuni eventi ed attività ludico sportiva. Tornerà il 2 giugno la Camminata delle Associazioni. Sospesa negli ultimi due anni a causa delle forti limitazioni imposte dalla pandemia da Covid19, si rinnoverà nella veste di marcia non competitiva, con partenza alle ore 9 presso i centri sportivi, e la presenza del ristoro degli Alpini a metà percorso. Sempre il 2 giugno al pomeriggio sarà organizzato dall’associazione Three Dogs ASD un open day. Il 3 giugno pomeriggio e il 4 giugno mattino sono poi in programma le Boltimpiadi dedicate ai ragazzi e ai bambini delle scuole di Boltiere. Per sabato 4 giugno sono anche stati previsti i tornei sportivi della Pallavolo Boltiere e dell’FC Boltiere che organizzerà due triangolari insieme al B.O.CA, altra società calcistica boltierese.

Nelle serate inoltre sono previsti eventi musicali con DJ il 2 giugno, il Concerto del Corpo Musicale San Giorgio il 3 giugno e per finire i balli country il 4 giugno.

