A Bergamo per due giorni esperti mondiali di trombosi e cancro - BergamoNews

Bergamo. Torna a Bergamo la Conferenza Internazionale su Trombosi e Cancro – International Conference on Thrombosis and Hemostasis Issues in Cancer (ICTHIC), il simposio scientifico internazionale punto di riferimento dei più importanti esperti mondiali di emostasi e trombosi nelle neoplasie, giunto alla XI edizione. Dal 27 al 29 maggio 2022, la Conferenza internazionale riparte dal Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo in modalità ibrida, unendo cioè presenza fisica e frequenza virtuale, dopo una edizione tutta digitale nel 2021 a causa dell’emergenza Covid-19.

Sono più di quattrocento (444) i partecipanti (di cui circa 300 in presenza), medici e ricercatori da tutto il mondo, che si confronteranno sulla prevenzione e trattamento delle complicanze trombo-emorragiche dei pazienti con cancro e faranno il punto della situazione sui meccanismi biologici alla base delle relazioni cancro-trombosi, sugli aspetti clinici e di ricerca di base.

Anna Falanga, Professore ordinario di Ematologia presso l’Università di Milano Bicocca e Direttore della Divisione di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è co-presidente della Conferenza insieme ad Alok K. Khorana (USA) e Benjamin Brenner (Israele).

Anna Falanga

Anna Falanga, Direttore della Divisione di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e co-presidente del congresso: “La ricerca non si deve mai fermare. Non è un caso che questo congresso internazionale, ormai conosciuto da tutti nell’ambiente come “la Conferenza di Bergamo”, sia organizzato proprio nella nostra città, dove, anche grazie a Fondazione ARTET – quest’anno tra gli organizzatori del simposio – si sta cercando di promuovere lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica nel campo delle relazioni fra trombosi, emostasi e tumori. ‘A Bergamo, la ricerca è nel sangue’ – è slogan di Fondazione ARTET, nata da un’idea di Roberta Sestini (Presidente), Giovanna Bosatelli (Vicepresidente) ed Anna Falanga (Direttore scientifico) per promuovere lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica nel campo delle relazioni fra trombosi, emostasi e tumori –, e il congresso internazionale consolida il ruolo d’avanguardia del Centro di ricerca e cura delle malattie tromboemboliche, con particolare riferimento al loro legame con i tumori, dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che la stessa Fondazione ARTET supporta sin dalla sua nascita, nel 2018. Il nostro auspicio è che la ricerca possa mettere a disposizione della medicina una nuova arma per la diagnosi precoce e la prevenzione dei tumori e contribuire a migliorare le cure offerte a chi è già malato”.