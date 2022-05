Torna il sole fino a sabato, poi il tempo peggiora - BergamoNews

Giovedì 26 maggio: il bel tempo sembra tornato a Bergamo e in provincia dopo qualche ora di temporali. Durerà? Risponde Simone Budelli del Centro meteo lombardo.

ANALISI GENERALE

Giovedì e venerdì tempo generalmente stabile a causa del rinforzo dell’alta pressione in quota, con temperature in aumento e tipicamente estive. Sabato instabilità atmosferica in aumento a causa di un fronte freddo in discesa dall’Europa centrale, che sarà accompagnato da un deciso calo delle temperature nel corso della giornata di domenica.

Giovedì 26 maggio 2022

Tempo Previsto: Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio sviluppo di annuvolamenti sui rilievi, con rovesci o temporali sparsi in locale sconfinamento nel tardo pomeriggio sulle aree pedemontane. In serata miglioramento del tempo su tutti i settori.

Temperature: Minime stazionarie (15/18°C), massime in aumento (27/29°C).

Venerdì 27 maggio 2022

Tempo Previsto: Cielo poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio annuvolamenti in sviluppo su Alpi e Prealpi, con isolati rovesci in esaurimento serale.

Temperature: Minime stazionarie (15/18°C), massime in aumento (29/31°C).

Sabato 28 maggio 2022

Tempo Previsto: In mattinata cielo poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio instabilità in aumento tra Prealpi e pianura orientale con rovesci o temporali sparsi, poco nuvoloso altrove. In serata rovesci sparsi in spostamento verso Prealpi e pianura centro-occidentale.

Temperature: Minime in lieve aumento (16/19°C), massime in lieve calo (27/30°C).