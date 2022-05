Poveri ma ricchissimi, Quando c'era Berlinguer o Transformers? La tv del 26 maggio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 26 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Don Matteo”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Dimenticando Matteo”: don Massimo nasconde qualcosa. O almeno di questo sono convinti i Carabinieri che indagano sugli strani movimenti del sacerdote e sulle sue recenti frequentazioni segrete che sembrano coinvolgere una donna proveniente dal suo passato. Cecchini crede ostinatamente alla buona volontà di Don Massimo mentre, per via di un gigantesco equivoco, si trova costretto a organizzare il proprio matrimonio con Elisa. E la confusione non è da meno nella vita di Anna: il ritorno di Sergio ha scompigliato nuovamente le carte e ora più che mai la donna si ritrova divisa tra un futuro con lui e Ines e un futuro lontano da tutti, insieme a Valente…

Su RaiDue alle 21.20 andrà in scena “Corso Sempione 27”. Ale e Franz ripercorrono la storia del cabaret milanese dagli anni ’60 ad oggi: pezzi comici storici, canzoni e goliardia ci raccontano la comicità milanese, con la sua forza dirompente e la sua poesia.

Su RaiTre alle 21.20 verrà proposta la visione del documentario “Quando c’era Berlinguer”. Cine-racconto di una delle figure politiche italiane più amate l’unico leader comunista dell’Occidente che riuscì a far votare il suo partito da un cittadino su tre: Enrico Berlinguer. Sullo sfondo di un decennio di storia del nostro Pese si snodano i fili della memoria, la nostalgia di una politica fatta di passione sincera e di partecipazione popolare, per riflettere sull’eredità dell’esperienza di Berlinguer e su quegli anni cruciali. Candidato al David di Donatello 2015 come miglior documentario.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 c’è “Dritto e rovescio“, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.30 c’è “Poveri ma ricchissimi”; su Italia1 alle 21.15 “Transformers – L’ultimo cavaliere”; su La5 alle 21.05 “Cake”; su Iris alle 21.10 “Top Gun” e su Italia2 alle 21.10 “I morti non muoiono”.

Su Rai4 alle 21.20 ci sarà la serie “CSI Vegas”. Una minaccia potrebbe far crollare il dipartimento di polizia scientifica di Las Vegas, rischiando di mettere in libertà i criminali; per scongiurare questo pericolo, una nuova squadra di detective si unisce agli agenti veterani.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà “Renata Tebaldi – Vissi d’arte”. Uno speciale dedicato a Renata Tebaldi, a cento anni dalla sua nascita, per ritrarre la personalità, la carriera e la vita della grande cantante lirica. Attraverso interviste e materiali d’archivio, il racconto celebra la voce d’angelo che ha saputo incantare le platee del mondo. A seguire, alle 22.15 “Carla Fracci: Con la danza nel cuore”. A un anno dalla scomparsa, un ritratto di Carla Fracci, che racconta la sua passione per la danza e i personaggi da lei interpretati nei balletti. Sequenze di prove e rappresentazioni.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey” e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.