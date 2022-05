Oriocenter Ambassador Team 2022: i 12 talenti selezionati - BergamoNews

Orio al Serio. Si è tenuta ieri martedì 24 maggio 2022, presso la Food Court di Oriocenter, la finale della seconda edizione del Talent Casting durante la quale sono stati annunciati i nomi dei nuovi giovani dell’“Oriocenter Ambassador Team”: un gruppo eterogeneo di talent che nei prossimi mesi intraprenderanno un percorso lavorativo e formativo come testimonial del mall, che li aiuterà a crescere, migliorarsi e fare decollare la loro carriera come influencer e content creator.

I vincitori sono pronti a intraprendere questa nuova avventura, seguendo le orme dei 13 talent del primo Oriocenter Ambassador Team che nel 2021-22 hanno raccontato la vita di Oriocenter con entusiasmo, passione e creatività, creando uno storytelling accattivante e raggiungendo risultati sbalorditivi, generando volumi di contenuti e visualizzazioni davvero importanti: un totale di 974 contenuti social relativi alle esperienze vissute all’interno del mall che hanno raggiunto una copertura di 550.000 account unici e poco meno di 7 milioni di impression.

Le candidature per questa seconda edizione dei Talent Casting sono state oltre 500 e la qualità e varietà dei profili ha reso il processo di selezione dei 20 candidati che hanno avuto accesso alla finale particolarmente impegnativo. Un compito per il quale Oriocenter si è avvalso della collaborazione di una giuria composta da una platea di esperti di comunicazione e del digital marketing di realtà affermate come Proxima Spa, Marketing Arena Spa e Giovanni Rossi Studio e, per la prima volta, la presenza del Direttore dello store di Elisabetta Franchi: una novità che testimonia la volontà di Oriocenter di coinvolgere attivamente i negozi nelle attività di comunicazione del centro.

Durante la selezione finale, incalzati dalle domande della giuria i 20 finalisti hanno avuto spazio per raccontare il proprio percorso personale e professionale, tra strategie di gestione della community e ricordi di natura personale. Il livello dei talenti è stato ritenuto così valido, che in fase finale la giuria e la direzione hanno deciso di ampliare i posti disponibili per entrare a far parte del team da 10 a 12. Al termine di un’audizione in puro stile talent-show, condotta con brio da due ambassador della prima edizione – Jennifer Poni e Gemma Lenoci – la giuria ha emesso il verdetto scegliendo: Andrea Tassis, Arianna Gorla, Beatrice Cossu, Caterina Caramelli, Chiara Rota, Davide Mangili, Emilia Gozza Giusti, Mary Gigante, Rebecca Albarani, Sergio Capozzi, Simona Casagrande, Vanessa Ziletti.

Gli ambassador sono stati scelti sulla base di numerosi criteri: personalità, proattività ma anche creatività e qualità dei contenuti pubblicati sui propri profili social. Il risultato è una grande squadra composta da profili molto diversi tra loro: una pasticcera aspirante imprenditrice, una marketing manager che ama la bellezza, una mental e life coach con la passione per lo sport, una educatrice che racconta i suoi viaggi tramite Instagram e molti altri profili interessanti nei quali ciascun visitatore di Oriocenter si potrà identificare.

Nel nuovo ruolo di ambassador saranno chiamati a raccontare il Selected Stores più grande d’Italia secondo il proprio stile e seguendo le proprie passioni e i propri gusti in campo di abbigliamento, sport, entertainment e perfino in cucina: ciascun finalista ha infatti ricevuto un regalo a sorpresa e una gift card da 1.500€, da utilizzare nei negozi di Oriocenter per acquistare prodotti e servizi utili alla realizzazione di contenuti sui propri canali social. Per incentivare la creatività, il meccanismo dell’iniziativa prevede due ulteriori step di valutazione e il riconoscimento di altrettanti bonus ai talent che raggiungeranno i migliori risultati.

Novità importante di questa nuova edizione è il progetto di mentorship creato a sostegno dei nuovi talent: sette creator della prima edizione affiancheranno i nuovi ambassador in qualità di “tutor”. Un meccanismo che premia gli ottimi risultati conseguiti da alcuni talenti negli scorsi mesi, che continueranno a raccontare Oriocenter alle loro community e al tempo stesso saranno anche consiglieri e fonte di stimoli per i nuovi talenti.

Per tutta la durata del contratto i 12 ambassador intraprenderanno un percorso formativo che consentirà loro di crescere e migliorare le strategie di storytelling e content creation sui propri profili. Parteciperanno a una vera e propria Social Academy formata da 3 corsi della durata di 90 minuti che verteranno sui seguenti argomenti: Influencer marketing, Photo editing, Video editing e Content Creation.

Il 31 maggio inizieranno le attività con il “Content Day”: una giornata di shooting all’interno delle gallerie e dei negozi, dedicata a produrre materiale utile da postare nei prossimi mesi, per raccontare al meglio l’eccellente esperienza esclusiva di shopping, entertainment e food che da sempre caratterizza il mall.

L’Academy sarà l’occasione perfetta per conoscersi gli uni con gli altri, scambiarsi opinioni, dubbi e suggerimenti, e organizzarsi per programmare le giornate di content production all’interno di Oriocenter, collaborando per la buona riuscita del loro nuovo ruolo di Ambassador Team.

Al termine del percorso formativo, che si svolgerà sotto la guida e supervisione di professionisti delle aziende partner, i 12 Ambassador saranno finalmente pronti a calarsi nel ruolo con un importante obiettivo: raccontare Oriocenter e la versatilità della sua offerta con modalità coinvolgenti, nuove e sorprendenti.