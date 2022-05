Legalità, la Questura premia gli alunni della scuola primaria di Entratico - BergamoNews

Bergamo. Nella mattina del 25 maggio, 23 alunni e due insegnanti della classe 5A della scuola Primaria di Entratico, vincitrice del primo premio nell’ambito del Progetto PretenDiamo Legalità 5ª Edizione anno 2020-2021, hanno visitato la Questura di Bergamo per toccare con mano il quotidiano lavoro delle poliziotte e dei poliziotti del capoluogo orobico.

I giovanissimi ragazzi, autori del video “Grande Grande Grande” che ha ottenuto il plauso della Commissione di valutazione “per la significatività del percorso svolto dal gruppo classe, per l’efficacia del messaggio trasmesso sul tema del bullismo e per l’originalità delle produzioni artistiche degli alunni”, hanno avuto modo di visitare i laboratori del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, la sala Operativa, il Poligono di tiro, nonché di salire a bordo di una Volante ed osservare in azione il labrador anti esplosivo della Sezione cinofili della Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Orio al Serio.

Al termine della visita, la Vicaria del Questore, Delia Bucarelli, ha consegnato loro un piccolo ricordo della avvincente giornata passata negli uffici di Via Noli.