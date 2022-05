Le 36 sezioni lombarde della Croce Bianca Milano incontrano la Polizia Scientifica a Ciserano - BergamoNews

Nella serata di mercoledì 25 maggio nella sala civica del Comune di Ciserano si è svolto l’incontro tra la dirigente del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Milano, primo dirigente Annamaria Di Giulio, gli operatori del Gabinetto provinciale di Polizia Scientifica di Bergamo e 140 volontari del 118, responsabili delle 36 sezioni regionali Lombardia della Croce Bianca di Milano.

L’evento formativo, fortemente voluto dal presidente della sezione di Ciserano della Croce Bianca di Milano, Giancarlo Mazza, in collaborazione con la Divisione Anticrimine della Questura di Bergamo, ha avuto come tema il coordinamento nel primo intervento sulla scena del crimine, con la finalità di divulgare ai circa 4.000 volontari del 118 della Croce Bianca Milano distribuiti sul territorio lombardo le buone prassi per evitare di contaminare o disperdere le tracce sulla scena del crimine durante il primo soccorso, tenendo sempre presente la priorità della salvaguardia della vita umana.

L’incontro è stato l’occasione per condividere l’utilizzo di un protocollo di intervento tra il 112 e la Polizia di Stato, già favorevolmente sperimentato ed attualmente attiva in Veneto. (Foto di Stefanino Belli).