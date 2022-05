Festival diffusi, teatro, musica, arte: dal 6 giugno feste nei quartieri di Valtesse, Valverde e Colognola - BergamoNews

Bergamo. Dopo la prima fase di dialogo con i quartieri, dopo gli interventi artistici per la “raccolta invernale” delle stoffe e dei racconti organizzata con gli abitanti e le associazioni, dopo mesi di progettazione partecipata, per il progetto de Il Mantello di Arlecchino è arrivato “il momento del raccolto”, della restituzione pubblica del lavoro: il momento della Festa.

Quattro le azioni che ne sostengono l’ossatura: i Festival diffusi, le Opere d’Arte partecipate, le Feste-Spettacolo, il Mantello digitale.

I Festival Diffusi, che possono essere meglio definiti come una “liturgia artistica delle ore”: attraverso il teatro, la musica, l’arte, intendono impadronirsi dello spazio-tempo della quotidianità, dall’alba, al tramonto, alla notte. Saranno una visita guidata a luoghi inconsueti, interpreteranno i disagi della comunità, omaggeranno il lavoro, lo studio, lo svago. Per 4 giorni e 4 notti i quartieri si trasformeranno, diventando imprevedibili e incantati.

Le Opere d’arte Partecipate: abitanti, associazioni, gruppi dei quartieri guidati da artiste visuali, a partire dal febbraio scorso, hanno preso parte alla creazione di due opere d’arte tessile site-specific.

Interspecies è l’installazione artistica realizzata a Valtesse Sant’Antonio Valverde: è composta da dieci grandi sculture tessili in cui materia e parole, colori e alfabeti si interconnettono svelando la ricchezza celata nel tessuto sociale che anima il quartiere.

Fà ‘l sò tép è l’istallazione artistica realizzata a Colognola che prende come spunto l’Arazzo di Bayeux per raccontare, attraverso 70 metri di stoffa cucita e dipinta, la vita quotidiana del quartiere, i suoi abitanti, la sua memoria storica e il suo futuro.

Le Feste-Spettacolo: una cornice spettacolare verrà creata intorno a professioni e lavori che avvengono in ambienti separati e che spesso passano inosservati – scuole, luoghi di lavoro, club sportivi, associazioni artistiche e giovanili, progetti no-profit e di integrazione. Accostamenti insoliti che costringeranno considerare con uno sguardo nuovo ciò che è familiare, uniranno ciò che normalmente non si può unire, metteranno in evidenza relazioni attraverso incontri di solito impensabili.

A Valtesse, sulla Greenway a Valverde, verrà messo in scena Valtesse, un picnic artistico nel Verde; a Colognola, in piazza Emanuele Filiberto, La piazza ritrovata.

Il Mantello digitale: due opere d’arte digitale ispirate alle opere visuali verranno anch’esse inaugurate nei giorni delle Feste. Prosecuzione e integrazione delle opere d’arte tessili, daranno voce ai quartieri che si sono raccontati: storie, esperienze, ricordi, visioni personali e collettive che costituiscono la realtà complessa del nostro vivere quotidiano. Opere interattive visibili tramite sito internet che amplieranno l’esperienza e la fruizione complessiva delle opere fisiche.

Ricordiamo che Il Mantello di Arlecchino è un progetto artistico innovativo che si è posto l’obiettivo, nella fase di rinascita dopo il periodo più difficile dell’emergenza sanitaria, di attivare processi generativi e rigenerativi sociali attraverso un’operazione culturale partecipata e diffusa nei quartieri della città.

Ideato dal TTB Teatro tascabile di Bergamo – Accademia delle Forme Sceniche, condiviso e cofinanziato dall’Assessorato alla Cultura, costruito in dialogo con l’Assessorato alla Partecipazione e alle Reti Sociali, in partnership con HG80 impresa sociale, il progetto si ispira alle differenti esperienze e linee d’azione nei contesti di teatro partecipato e di progettazione in ambito socio-culturale che le due realtà hanno sviluppato durante il corso delle loro esperienze professionali.

Il Mantello di Arlecchino ha inteso costituire un’opportunità di sviluppo locale integrato per il tessuto sociale e culturale di Bergamo con la finalità di stimolare e riattivare, ancor più dopo la drammatica esperienza pandemica, l’ecosistema costituito da una pluralità di relazioni istituzionali o meno, da luoghi deputati alla cultura e da altri non convenzionali, da professionisti e amatori. ll percorso si è sviluppato attraverso alcuni step, dall’autunno-inverno 2021 a maggio-giugno 2022, gestiti e coordinati da TTB, operatori delle Reti di quartiere e HG80 con la collaborazione di altri soggetti.

Le informazioni

A Valtesse:

– da lunedì 6 a giovedì 9 giugno Festival Diffuso

– martedì 7 giugno ore 19.15 – presso la Greenway a Valverde – inaugurazione di Interspecies e relativa opera digitale

– sabato 11 giugno ore 18.00 – presso la Greenway a Valverde – Valtesse, un picnic artistico nel Verde

A Colognola:

– da lunedì 13 a giovedì 16 giugno Festival Diffuso

– sabato 18 giugno ore 17,30 – presso piazza Emanuele Filiberto – La piazza ritrovata

– lunedì 20 giugno ore 19.45 – presso L’Auditorium di San Sisto – inaugurazione di Fà ‘l sò tép e relativa opera digitale

Il programma completo delle Feste è consultabile al sito www.mantellodiarlecchino.it

Le dichiarazioni

“Giunge ora a compimento il processo articolato e complesso che per un anno ha coinvolto due quartieri, attivando nuove relazioni tra le persone e le diverse associazioni presenti su quel territorio. Il Mantello di Arlecchino è un progetto del Teatro Tascabile di Bergamo, condiviso e cofinanziato dall’Assessorato alla Cultura e da Fondazione Cariplo, costruito insieme all’Assessorato alla Partecipazione e alle Reti Sociali. Dialogo, scambio e partecipazione sono stati i presupposti fondamentali e al contempo gli obiettivi di questa iniziativa che afferma e sostiene un’idea di cultura non solo diffusa, ma soprattutto partecipata. Questa volontà si è tradotta in un modo diverso di creare una produzione artistica che non partisse da una proposta “calata dall’alto”, ma fosse il risultato di un lavoro di rete, un principio che sta guidando anche il percorso verso Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. Accompagnati da artiste e curatori affermati a livello nazionale e internazionale, i veri protagonisti sono i cittadini e le cittadine di Colognola e di Valtesse S. Antonio Valverde, così come gli studenti delle scuole e le diverse associazioni attive sui due quartieri. Il risultato è un arazzo collettivo che racconta le tante diverse connessioni che fanno di un quartiere una comunità. Un risultato artistico e sociale che, ne sono certa, sarà di grande qualità e bellezza.” Nadia Ghisalberti, Assessora alla Cultura.

“Il Mantello di Arlecchino nasce con l’obiettivo importante di promuovere un processo rigenerativo all’interno di una comunità ferita della tragica esperienza pandemica, attraverso il linguaggio artistico e una progettualità focalizzata su alcune parole chiave – coinvolgimento, partecipazione e sperimentazione – che hanno dimostrato nuovamente di avere una straordinaria valenza di attivazione sociale. In questi mesi di intenso lavoro nei due quartieri periferici della città di Valtesse S. Antonio Valverde e Colognola, il percorso artistico originale è stato infatti in grado di coinvolgere persone, singoli e gruppi magari già attivi nei territori ma estranei all’ambito culturale, riattivando le esperienze culturali di quartiere e stimolando anche l’avvicinamento del pubblico giovanile attraverso la produzione artistica digitale ‘in match’ con quella performativa proposta dalle artiste. Oggi, questo percorso così ricco artisticamente e, soprattutto, umanamente approda nella dimensione della condivisione corale e della restituzione pubblica di quanto costruito. Sono certo che non solo i cittadini di quei quartieri, che ringrazio davvero per l’adesione e condivisione attiva e numerosa, ma tutta la città possa sentirsi davvero in festa.” Giacomo Angeloni, Assessore alla Partecipazione e Reti sociali.

“Il Mantello di Arlecchino è stato pensato come un atto di scambio reciproco tra i vari settori di una comunità, un atto di conoscenza, di trasformazione ma anche di celebrazione festosa dei quartieri di Valtesse S. Antonio Valverde e Colognola dopo gli anni faticosi che abbiamo vissuto e che speriamo siano ormai alle nostre spalle. Questa sarà la terza conferenza stampa del Mantello di Arlecchino, quella in cui i nodi vengono al pettine e le carte vengono finalmente svelate e messe sul piatto.” Tiziana Barbiero, TTB Teatro Tascabile di Bergamo

“Le due installazioni sono il risultato non solo di centinaia di ore di lavoro, ma di un processo complesso ed entusiasmante in cui molti cittadini hanno messo in gioco il loro potenziale emotivo, relazionale e creativo, diventando coautori delle opere, insieme a Lisa Martignoni e Simona Anna Gentile, le due artiste selezionate per il progetto attraverso una call nazionale. Le installazioni sono dedicate a due azioni antiche e fondamentali dell’uomo: seminare e raccontare, far crescere e fare memoria. Oltre alla qualità estetica, le opere si connotano per un profondo valore sociale. In ognuna di esse vivono decine di storie, che saranno disponibili sulla piattaforma del Mantello Digitale.” Giovanni Berera, Curatore delle due opere d’arte del progetto ”Il Mantello di Arlecchino”

“Il mantello digitale, realizzato da Midi Motori Digitali, costituisce un’opportunità di ampliare l’accesso e la fruizione alle opere visuali. Le opere digitali consentono di valorizzare il contributo dei cittadini al Mantello di Arlecchino, dà loro voce, raccontando le storie raccolte in questi mesi attraverso interviste, laboratori, momenti informali di incontro e scambio. Le storie raccontate sono trasposte su un portale dove voci, racconti, parole e disegni si materializzano attraverso il mezzo digitale e si trasformano in due opere che permettono all’utente di interagire con un ambiente virtuale avvicinandosi a nuove forme di fruizione culturale amplificata dal mezzo digitale” Fabiana Gerosa, HG80 Impresa sociale.

Le artiste

Simona Anna Gentile è nata a Taranto 1993. Dopo aver conseguito il diploma in restauro delle opere pittoriche, si specializza nelle arti pittoriche presso l’Accademia di belle Arti di Lecce acquisendone il titolo di I e II livello. Per la formazione del suo linguaggio artistico sono state di notevole importanza le residenze d’artista: 2017, M.E.R UNI-TAN, teatri Koreja Lecce; 2019, Sapere i Luoghi, Fondazione Giuseppe Morra (NA)/Fondazione Lac o le Mon (San Cesario/LE); 2020, via della fucina 16-condominio museo, (TO).

Lisa Martignoni é nata in Svizzera nel 1994. Diplomata come Textile Designer al CSIA di Lugano si è laureata al corso triennale di Arti visive presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, completando il percorso formativo con la laurea Magistrale in Arti Visive presso la stessa Accademia. Già dal 2017 le sue opere sono state selezionate in contest internazionali (Young Fiber Contest Chieri, International Biennial Exhibition of Mini Textile Art Scythia Ucraina) e in mostre collettive in Italia ed all’estero.