Dal 9 giugno in vigore gli orari estivi per autobus, funicolari e tram - BergamoNews

Bergamo. Dal 9 giugno, con la chiusura delle scuole, entrano in vigore gli orari estivi di autobus, funicolari e tram.

Ecco tutti i cambiamenti:

Autobus

Da lunedì a venerdì le linee avranno una frequenza media, mattina e pomeriggio, di una corsa ogni 15 minuti. Fa eccezione la linea C con una corsa ogni 15 minuti al mattino e ogni 20 minuti nel pomeriggio.

Il sabato la frequenza giornaliera delle linee sarà di una corsa ogni 20 minuti.

Le novità dell’estate 2022

Linea 1

Il servizio di collegamento da Porta Nuova all’aeroporto aumenta la frequenza passando da una corsa ogni 18 minuti ad una corsa ogni 16 minuti, dalle ore 8.30 alle ore 19.30 di tutti i giorni feriali, per un totale di 5 corse in più; dalle 19.30 in poi la frequenza è di circa 20 minuti.

Vengono inoltre aggiunte:

· una corsa al mattino in partenza alle ore 4.30 da Porta Nuova (in arrivo in aeroporto alle ore 4.48)

· una corsa dall’aeroporto per Porta Nuova alle 4.50 del mattino

· una corsa serale in partenza alle ore 0.56 da Colle Aperto per l’aeroporto

· una corsa serale in partenza alle ore 1.30 dall’aeroporto per Porta Nuova

Linea C

Il servizio viene prolungato con l’aggiunta di una corsa alle 20.50 da Don Orione per Loreto e una alle 21.35 da Porta Nuova per Don Orione.

Linea 3

Nei giorni feriali il servizio viene prolungato fino a mezzanotte con 7 corse di andata e ritorno in più.

L’ultima corsa in partenza da Piazza Mercato delle Scarpe per l’Ostello è alle ore 23.55.

Linea 9

Il servizio viene prolungato con l’aggiunta di una corsa alle 21.30 dalla stazione per Ponteranica e Sorisole.

Funicolari di Città e di San Vigilio

Nei giorni festivi il servizio viene prolungato fino a mezzanotte circa.

Tram

La linea T1 Bergamo-Albino dal lunedì al venerdì viaggia con frequenza di un tram ogni 15 minuti.

Il sabato e i giorni festivi un tram ogni 30 minuti al mattino e uno ogni 20 minuti al pomeriggio.

Dall’1 al 26 agosto:

· da lunedì a venerdì, gli autobus viaggiano seguendo l’orario del sabato; fanno eccezione le linee 1, 3 e le funicolari che mantengono gli orari feriali e festivi per tutto il periodo estivo.

· Il tram viaggia con una frequenza di una corsa ogni 30 minuti durante tutta la giornata e una ogni 15 minuti nelle ore di punta.

Lunedì 15 agosto autobus, funicolari e tram viaggiano con orario festivo.

Gli orari aggiornati saranno consultabili sul sito di Atb e sulle app ATB Mobile, Moovit e Google Maps, a partire dalla settimana prima della data di entrata in vigore.