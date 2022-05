Non solo enduro per la Scuderia Fulvio Norelli - BergamoNews

Come promesso eccoci al commento con Alberto Rota “Rotaya” della prima gara in pista del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance disputata il 13/14/15 Maggio a Vallelunga.

La moto, una V7 850 c.c. messa a disposizione da Fausto Oldrati, titolare della omonima concessionaria di Bergamo con i colori del neo Moto Club Scuderia Fulvio Norelli, ci è stata consegnata in tempi brevi ma per montare il Kit Trofeo ed un minimo di collaudo siamo arrivati a fine Aprile, quindi ci siamo presentati al primo appuntamento di Vallelunga a corto di test ed esperienza, ma nonostante tutto ci siamo qualificati con il terzo tempo assoluto su 32 equipaggi partecipanti.

Purtroppo in gara UNO abbiamo avuto un avvio incerto partendo 22esimi, ma già al primo giro “Rotaya” transitava in quattordicesima posizione compiendo sorpassi mirabolanti e dando delle grandi palate di gas fino a risalire alla sesta posizione finale dopo un’ora di gara.

Per gara DUE tutto è andato molto meglio, tanto da arrivare in seconda posizione per qualche giro, terminando quarti assoluti a poco più di 40 secondi dai primi e a 7 secondi dai terzi.

Purtroppo per una nostra distrazione siamo stati penalizzati per aver superato il limite di velocità in “pit lane” e quindi siamo stati retrocessi in settima posizione assoluta!!!

Comunque il nostro Team AR#28, con il capo tecnico Fabio Gemignani il tecnico Icio Fantini il Direttore Sportivo Marco Calvi e il secondo pilota Mauro Poloni, ha lavorato alla grande e in modo professionale, tutti animati da grande passione, sempre supportati dalla concessionaria Oldrati di Bergamo e dal Moto Club Scuderia Fulvio Norelli.

Ci vediamo per il prossimo appuntamento 16/17 Luglio a Cremona!!!