Il traditore, Lupin III o Aida? La tv del 25 maggio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 25 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Il traditore”.

Vendette e tradimenti girano intorno a Tommaso Buscetta, “boss dei due mondi”. La storia inizia con il carismatico personaggio di Cosa Nostra braccato in Brasile dai “corleonesi” di Riina e passa attraverso l’amicizia con il giudice Giovanni Falcone e la testimonianza al maxiprocesso che mise in ginocchio l’organizzazione mafiosa per concludersi, dopo le accuse al processo Andreotti, con la sua scomparsa nel 2000 a Miami, dove Buscetta morì per malattia e non per mano della mafia.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The good doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Troppo dolore”: con la sua empatia, Shaun prova a sanare il conflitto tra Trent, un ragazzo appassionato di bio-hacking e sua madre. Inoltre, dopo aver stilato delle regole, accetta la presenza di Jordan in casa…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Controcorrente”, il talk-show condotto da Veronica Gentili.

Su Canale5 alle 21.40 c’è la serie “Giustizia per tutti”

Italia1 alle 21.15 trasmetterà “Le Iene”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Sei ancora qui – I steel see you”; su La7D alle 21.30 “L’aereo più pazzo del mondo”; su La5 alle 21.05 “Jenny’s wedding”; su Iris alle 20.55 “Effetti collaterali” e su Italia2 alle 21.10 “Lupin III – La partita italiana”.

Rai5 alle 21.15 proporrà “Prima della prima – Aida”. Mariano Bauduin firma la regia di Aida al teatro Petruzzelli di Bari. La storia in Egitto è in uno spazio scenico di stile napoleonico nel tempo dell’andata in scena dell’opera di Verdi al Cairo. I balletti sono basati su balli rituali di religioni antiche. Direzione di Renato Palumbo. Regia di Roberto Giannarelli. A seguire, alle 21.45 andrà in scena “Aida”: i tesori custoditi al Museo Egizio prendono vita per narrare l’Egitto di Aida, opera regina dell’Arena di Verona. Il maestro Diego Matheuz debutta con grandi voci verdiane: Simon Lim, Anita Rachvelishvili, Angela Meade, Jorge de Leòn, Michele Pertusi, Luca Salsi, Riccardo Rados. Regia tv Fabrizio Guttuso Alaimo.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide” e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai