Il grazie dell’ACI ai volontari del Rally - BergamoNews

Per dire grazie dopo un generoso impegno per la riuscita di una manifestazione, che c’è di meglio, in versione bergamasca, del “pane e salame”? Per Valerio Bettoni è un classico e ha voluto continuare la tradizione. Lo ha fatto per esprimere il suo apprezzamento ai volontari mobilitati per giorni prima e durante la disputa del Rally Prealpi Orobiche, organizzato dall’ACI di Bergamo, il 23 e 24 aprile scorsi. “Se la

manifestazione ha avuto un successo riconosciuto a tutti i livelli, il merito è in gran parte anche vostro”, ha detto il presidente dell’Automobile Club di Bergamo, Bettoni, martedì pomeriggio sulla terrazza ACI di via Maj. “Pane, salame” e una bottiglia di “Calepino” in speciale edizione Rally per un bel gruppo di volontari, giunti da vari paesi della provincia e ai quali è andato anche il grazie del direttore dell’ACI, Giuseppe Pianura.

Il conviviale aperitivo si è concluso con uno sguardo già al 2023 e al Rally nr. 37 con scontata chiamata di nuovo in campo.