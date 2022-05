I servizi on line del Centro - BergamoNews

I nostri Servizi On Line si rivolgono a:

genitori che desiderano avere una prima consulenza in merito ad una determinata problematica o vorrebbero intraprendere per loro o per i propri figli un percorso specifico ma hanno difficoltà logistiche a raggiungere lo studio (perché abitano lontani o per difficoltà organizzative);

bambini e ragazzi che necessitano di percorsi terapeutici idonei ad essere svolti anche online (previa valutazione del professionista con i genitori);

giovani adulti che desiderano iniziare un percorso di consulenza o di psicoterapia e preferiscono la modalità online.

Che cosa offriamo

Consulenze a genitori con bambini di 0-6 anni in caso di problematiche relative agli aspetti linguistici e/o psicomotori, difficoltà psicologiche, comportamentali ed educative

Consulenze per genitori, bambini e ragazzi con difficoltà di apprendimento scolastico (DSA): è possibile attivare percorsi di potenziamento domiciliare della lettura, della scrittura e della matematica, training sulle abilità di studio e sull’utilizzo degli strumenti informatici compensativi per i DSA

Consulenze a genitori con bambini e ragazzi in caso di Disturbo di Attenzione e Iperattività (ADHD)

Consulenze a genitori e ragazzi con Disturbi dello Spettro Autistico ad alto funzionamento e Sindrome di Asperger

Colloqui psicologici per adolescenti e giovani adulti per supportarli nell’affrontare le problematiche che possono riguardare sia la visione di sé, la progettualità futura che i rapporti con i familiari o i pari.

Per usufruire di questo tipo di consulenze è necessario:

Telefonare al n. 035233974 o inviare una mail a info@centroetaevolutiva.it specificando il motivo della richiesta;

Verrà fissato un primo colloquio con un professionista del Centro che approfondirà la vostra richiesta e vi presenterà una proposta di consulenza personalizzata;

Per lo svolgimento dei successivi colloqui o del percorso prenderete accordi direttamente con il professionista di riferimento;

Il pagamento del primo colloquio verrà richiesto in anticipo mentre per le sedute successive l’amministrazione vi invierà la fattura via mail per il pagamento che potrete effettuare con bonifico;

Ricordiamo che prima di usufruire della consulenza è necessario visionare e firmare il consenso al trattamento dei dati e che, nel caso la consulenza sia diretta ad un minore, è necessario il consenso esplicito da parte di entrambi i genitori.