“HannOver”, incontro sulla progettazione eco-sostenibile - BergamoNews

Bergamo. Vent’anni fa è stata stilata la Carta dei Principi di Hannover in cui si enunciavano le linee guida per la progettazione sostenibile ma di fatto non è mai stata rispettata.

Grazie al report fotografico e testimonianza del fotografo freelance Francesco Roncoli che in Ghana ha documentato il disastro derivante dalla più grande discarica al mondo di apparecchiature elettriche, discarica dovuta a una progettazione insostenibile, nel contesto di un esempio virtuoso di recupero architettonico come quello dell’ex carcere di Sant’Agata, in Città Alta a Bergamo, si affronterà il tema della progettazione eco-sostenibile da diversi punti di vista. L’appuntamento, aperto a tutti, è mercoledì 25 maggio dalle 17 alle 19.30.

Il seminario – organizzato dallo studio di progettazione illuminotecnica Studio Switch – cercherà di far luce se la progettazione sostenibile è solo un’utopia, come la discarica testimonia, o se può essere realtà.

Si partirà dalla testimonianza di Francesco Roncoli che darà il punto di vista sullo stato di fatto descrivendo e proiettando le sue foto, a seguirel’architetto Edoardo Milesi parlerà di un esempio virtuoso di progettazione eco-sostenibile che ha affrontato ad Haiti per arrivare alprofessor Vitaliano Fiorillo, direttore di AgriLab allo SDA Bocconi, che darà un punto di vista più ampio sui benefici, anche economici, di una progettazione sostenibile e di come si possa intervenire su tutta la filiera fino all’utente finale. In chiusura, la product designer, architetto Miriam Emiliano illustrerà come applicare i principi di Hannover alla progettazione di prodotti industriali.

Il seminario è accreditato dall’Ordine degli Architetti di Bergamo.