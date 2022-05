Habilita Sarnico, arriva il nuovo ambulatorio di oncologia - BergamoNews

Habilita Sarnico incrementa i servizi a disposizione dell’utenza. Per rispondere in modo concreto a una sempre crescente richiesta del territorio, a partire dal 27 maggio, all’Ospedale Faccanoni sarà attivato il nuovo ambulatorio di Oncologia. Si tratta di un servizio particolarmente importante per la comunità del Basso Sebino che potrà così fare riferimento a un centro qualificato con professionisti esperti.

L’ambulatorio è rivolto a pazienti affetti da qualsiasi tipo di tumore. Qualora il medico di base ritenesse opportuno effettuare verifiche o approfondimenti sulle condizioni di un proprio assistito per una malattia oncologica (o sospetta oncologica), è ora possibile svolgere la prima visita in Habilita Sarnico.

Inoltre, grazie anche alla presenza di un’Unità Operativa di Diagnostica per Immagini particolarmente ampia, è possibile sottoporsi a indagini diagnostiche all’interno della stessa struttura. Gli specialisti potranno poi farsi carico del paziente lungo tutto il percorso: dalla prima visita, alla diagnosi, fino alle visite di controllo periodiche.

L’unico vicolo è legato all’età dei pazienti: il servizio è rivolto esclusivamente a pazienti adulti.

L’attivazione dell’ambulatorio di Oncologia è possibile grazie anche all’accordo con ASST Bergamo Est.

Per informazioni o prenotazioni:

T 035.4815515