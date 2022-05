Dalla Germania alla Spagna, passando per Bergamo - BergamoNews

Da sempre, il settore fieristico rappresenta per Automha, leader factory nel settore dei magazzini automatici e dell’intralogistica, un’opportunità per far incontrare domanda e offerta riguardanti specifici prodotti e servizi.

“Realizzando soluzioni su misura, dobbiamo confrontarci costantemente con la clientela per comprendere esigenze, aspettative e bisogni- spiega Gianni Togni, vicepresidente Automha. “Gli eventi di settore ci permettono prima di tutto di creare nuove opportunità di business e di presentare i nostri nuovi prodotti”. L’azienda bergamasca, partecipando a fiere, convegni e meeting, interagisce dal vivo con nuovi potenziali clienti e vecchie conoscenze, in modo tale da soddisfare ogni richiesta ed espandere la propria attività verso nuovi mercati.

Le fiere tra fine maggio e inizio giugno che vedono in Automha uno dei protagonisti più attesi sono Industrial Valve Summit (IVS) a Bergamo, LogiMAT a Stoccarda e SIL Barcelona a Barcellona.

IVS si terrà il 25 e il 26 maggio 2022 a Bergamo. È l’evento internazionale dedicato alle tecnologie delle valvole Oil&Gas e alle soluzioni di controllo del flusso: giunta alla sua quarta edizione, la manifestazione riunisce oltre 250 players da 13 Paesi diversi. Automha, la cui sede si trova poco distante dal luogo in cui si terrà IVS, non poteva mancare.

La settimana successiva, dal 31 maggio al 2 giugno, Automha sarà presente a LogiMAT, la più grande fiera in Europa per le soluzioni intralogistiche e di process management, che si terrà a Stoccarda, in Germania. Ogni anno offre al pubblico una rassegna completa di tutti i principali temi del settore: dall’approvvigionamento, alla produzione e alle consegne. Gli espositori internazionali presenteranno tecnologie, prodotti, sistemi e soluzioni innovative per la razionalizzazione, l’ottimizzazione e la riduzione dei costi dei processi logistici aziendali.

Automha ha deciso di presentare Autosat G9, lo shuttle di nuova generazione ideato per lo stoccaggio automatico di pallet in multiprofondità all’interno di un tradizionale scaffale drive-in. La più grande novità sarà però SpinMover, un inedito sistema RGV – Rail Guided Vehicle che grazie alla sua dinamicità e flessibilità permette di trasportare grandi quantità di merci pesanti, migliorando l’efficienza dei sistemi aziendali.

I punti forti di LogiMAT, che spingono Automha a partecipare anno dopo anno? Un market place in cui svolgere colloqui con potenziali nuovi fornitori, clienti e partner, un forum commerciale per offrire agli spettatori un trasferimento diretto del know-how della propria azienda, e dimostrazioni dal vivo fondamentali per far comprendere al meglio i vantaggi delle macchine.

L’ultimo appuntamento di maggio per Automha sarà la fiera spagnola SIL Barcelona, sempre dal 31 maggio al 2 giugno 2022. La 22^ edizione di SIL sarà il punto di ritrovo di tutta l’attività logistica del Sud d’Europa. L’azienda di Bergamo presenterà il suo Autosat Wi-Fi, lo shuttle che, oltre allo stoccaggio, garantisce funzioni di riordino, conteggio e anticollisione tramite collegamento wireless con comunicazione WMS (Warehouse Management Software) tra palmari e navette a guida laser AGV.

«C’è grande aspettativa sulla nostra azienda – conclude Gianni Togni – e noi dobbiamo stupire il mercato con soluzioni sempre più innovative, per essere sempre un passo avanti e dettare le linee guida».