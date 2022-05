Bergamo: Orlando, Placido, Piccolo ed Elio Germano protagonisti della stagione dei teatri - BergamoNews

Bergamo. Mentre il sipario della stagione 2021/2022 sta per chiudersi definitivamente, si scoprono i nuovi protagonisti che calcheranno il palco delle stagioni di Prosa, Altri Percorsi e Appunto con la Storia promosse dalla Fondazione Teatro Donizetti.

Sarò Silvio Orlando, uno dei più grandi attori del panorama nazionale e internazionale, a salutare il nuovo anno di teatro in città con lo spettacolo “La vita davanti a sé”, al Donizetti dal 13 al 18 dicembre 2022.

“È stato Silvio stesso ad insistere che io andassi a vedere lo spettacolo – racconta Maria Grazia Panigada, direttrice artistica – Qui Orlando dimostra di essere all’altezza di una grandissima prova d’attore”. Lo spettacolo, tratto dal romando “La vie devant soi”, parla della periferia parigina, dove fiorisce il senso di cura e di bellezza. “A tratti molto profondo, la massa in scena viene valorizzata dal ritmo travolgente dell’ensamble dell’Orchestra Terra Madre che suonerà dal vivo”.

La stagione giunta quasi al termine ha conquistato numeri da record: 4444 abbonati e quasi 50mila presenze. Cifre di gioia infinita per un teatro che riapre dopo la pandemia e dopo il restauro che alzano notevolmente le aspettative sulla programmazione del prossimo anno.

Le prospettive paiono più che positive: arriveranno a Bergamo Michele Placido e Ottavia Piccolo, due colonne sacre del teatro italiano.

Placido andrà in scena al Donizetti dal 7 al 12 febbraio 2023 con “La bottega del caffè” di Carlo Goldoni. “Ho visto lo spettacolo a Bolzano, Placido ha espresso il desiderio di tornare a Bergamo – rivela Panigada – Placido è un grande interprete, mi ha incantata il suo modo di mettere in scena la classicità di Goldoni”.

Ottavia Piccolo torna dopo quattro anni in rassegna con “Cosa nostra spiegata ai bambini”, uno spettacolo dedicato a Edda Pucci, unica sindaca che Palermo abbia mai avuto. “Questa donna, sindaca per solo un anno, ha lasciato un segno indelebile nella città”, commenta Maria Grazia Panigada

La più grande novità del 2023 sarà Elio Germano, in scena Donizetti giovedì 16 febbraio 2023 con “Paradiso XXXIII”, uno “spettacolo originale non solo per la lettura della Divina Commedia da parte di Elio Germano, ma anche per l’ambientazione sonora e musicale e visiva che lo accompagna, capaci di creare atmosfere cariche di immaginazione”.