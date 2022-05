Ancora tempo instabile e rovesci sparsi; migliora giovedì - BergamoNews

Dopo il temporale di martedì che ha causato danni soprattutto sul lago d’Iseo e in Valcavallina, vediamo, con il bollettino del Centro meteo lombardo curato da Simone Budelli, che tempo farà a Bergamo e nella provincia.

ANALISI GENERALE

Residue condizioni di instabilità quest’oggi, mercoledì, a causa di una perturbazione dalla Francia in veloce spostamento verso il mar Mediterraneo. Tra giovedì e venerdì la rimonta dell’alta pressione in quota porterà tempo più stabile e un nuovo temporaneo aumento delle temperature.

Mercoledì 25 maggio 2022

Tempo Previsto: In mattinata cielo nuvoloso su Alpi, Prealpi e pianura occidentale con piogge o rovesci sparsi, parzialmente nuvoloso altrove ma con precipitazioni isolate o assenti. Nel pomeriggio tendenza a schiarite, alternate ad annuvolamenti, su tutti i settori, con brevi residui rovesci possibili su Prealpi, area appenninica e zone pedemontane. In serata tempo in miglioramento ovunque.

Temperature: Minime stazionarie (15/18°C), massime in calo (23/27°C).

Giovedì 26 maggio 2022

Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi con possibili rovesci su Prealpi e area appenninica, in esaurimento in serata.

Temperature: Minime stazionarie (15/18°C), massime in aumento (27/29°C).

Venerdì 27 maggio 2022

Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio annuvolamenti sui rilievi con locali rovesci o temporali in esaurimento in serata.

Temperature: Minime in lieve aumento (16/19°C), massime in aumento (29/32°C).