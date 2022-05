Treviglio, 36 nuove telecamere di videosorveglianza nei 14 parchi della città - BergamoNews

Treviglio. Il Comune di Treviglio ha ottenuto da Regione Lombardia un cofinanziamento di 65mila euro (a fronte di una spesa prevista di 81mila euro) per l’installazione di 36 nuove telecamere nei parchi della città con l’obiettivo di potenziare la prevenzione e dare supporto alle forze dell’ordine per le eventuali attività di indagine.

Nello specifico, gli impianti di videosorveglianza saranno installati nei parchi di via Milano, via Pasturana, via De Amicis/Viale Piave, via Bellini/Viale Partigiano, via Crippa, largo Marinai d’Italia, via Don Milani/De Sanctis, via Mazzolari, via SS. Capitanio e Gerosa, via Marco Polo, via Grossi, via Padova, via Filzi e via Anita Scotti.

Il comandante della polizia locale, Giovanni Vinciguerra, sottolinea: “Nei parchi e nelle aree verdi della città i cittadini esercitano le loro libertà dello stare insieme, con amici, con la famiglia, anche da soli ma nella bellezza dei contesti. Questa libertà è un bene essenziale. L’Amministrazione comunale investe tanto per il decoro della città di Treviglio e deve essere tutelato contro le azioni di disvalore di taluni, quali abbandoni di rifiuti, bivacchi, disturbi alla quiete pubblica, maltrattamento di animali. In aggiunta ai controlli delle forze di polizia, un efficiente sistema di videosorveglianza, collegato alla centrale operativa, costituisce un valido strumento per creare le condizioni di massima deterrenza e, se del caso, strumento efficace per l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Il finanziamento di Regione Lombardia riconosce ancora una volta l’impegno dell’Amministrazione per una città sempre più da vivere con emozioni positive”.

“Siamo molto soddisfatti dell’esito di questo bando che conferma la capacità di questa Amministrazione di ottenere risorse a più livelli, con progetti meritori e strategici – commenta il sindaco Juri Imeri – L’intervento cofinanziato da Regione Lombardia, sempre attenta alle esigenze dei comuni, ci permetterà di incrementare in modo significativo il sistema di videosorveglianza della città, completando il progetto di presidio dei parchi e delle aree verdi che avevamo già avviato, garantendo un forte strumento di prevenzione per esigere sempre più il rispetto dei luoghi pubblici”.