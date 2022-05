Springsteen torna in tour con l'E Street Band: a Ferrara, Roma e Monza nel maggio 2023 - BergamoNews

Bruce Springsteen con la sua E Street Band tornano in tour nel 2023. E saranno in Italia con tre date: il 18 maggio a Ferrara (al parco Bassani) e il 21 maggio a Roma (al Circo Massimo, dove era già stato, applauditissimo, nel 2016), il 25 luglio al Prato della Gerascia, all’interno dell’Autodromo Nazionale di Monza.

Il ritorno in pista è previsto all’inizio di febbraio 2023 con una serie di date a cominciare dagli Stati Uniti, seguite da show negli stadi europei che inizieranno il 28 aprile a Barcellona per poi concludere il tour con un secondo passaggio nel Nord America a partire da agosto.

Le tappe europee previste, oltre a quelle italiane sono Barcellona, ​​Dublino, Parigi, Amsterdam, Landgraaf, Zurigo, Düsseldorf, Göteborg, Oslo, Copenaghen, Amburgo, Vienna, Monaco e Monza.

Bruce Springsteen ha così annunciato il suo attesissimo tour live: “Dopo sei anni, non vedo l’ora di vedere i nostri grandi e fedeli fan l’anno prossimo. E non vedo l’ora di condividere ancora una volta il palco con la leggendaria E Street Band. Ci vediamo là fuori, l’anno prossimo e oltre”.

Per agevolare e premiare chi ha richiesto un voucher per uno spettacolo Barley Arts che ha subito variazioni a causa della pandemia di Covid-19 e non l’ha ancora utilizzato per intero, sarà aperta una speciale prevendita per i biglietti nominali dei tre concerti italiani di Bruce Springsteen and The E Street Band sui circuiti ufficiali autorizzati Ticketone, Vivaticket e Ticketmaster, fino ad esaurimento posti dedicati a questa pre-sale. La vendita in anteprima sarà attiva dalle 10 alle 23:59 di mercoledì 25 maggio per le tappe di Ferrara e Roma e dalle 10 alle 23:59 di lunedì 30 maggio per quella di Monza.

È fondamentale verificare quale dei tre circuiti di vendita ha emesso il voucher, perché questo sarà utilizzabile esclusivamente sul medesimo circuito. Ogni codice univoco che identifica il voucher consentirà l’acquisto di un massimo di due biglietti per uno dei tre concerti durante la presale: se il costo del biglietto è superiore all’importo del voucher, l’acquirente dovrà saldare la differenza con uno dei metodi di pagamento disponibili. Se invece il voucher ha un importo superiore al costo dei biglietti, l’acquirente potrà utilizzare il credito residuo per acquistare biglietti di altri spettacoli Barley Arts sul medesimo canale di biglietteria.

Le vendite generali apriranno a tutti sui medesimi canali alle 10 di giovedì 26 maggio (Ferrara e Roma) e alle 10 di martedì 31 maggio (Monza), per un numero massimo di quattro biglietti per tappa per ogni account (comprensivi di quelli eventualmente acquistati durante la presale). Naturalmente sarà possibile continuare a utilizzare i voucher anche durante la vendita generale.

Giovedì 18 Maggio 2023

Ferrara, Parco Urbano Giorgio Bassani

Inizio concerti h. 19:30

Biglietti (posto unico in piedi)

Pit A: € 130,00 + prev.

Pit B: € 110,00 + prev.

Pit C: € 100,00 + prev.

Pit D Destra: € 85,00 + prev.

Pit D Sinistra: € 85,00 + prev.

Domenica 21 Maggio 2023

Roma, Circo Massimo

Inizio concerti h. 19:30

Biglietti (posto unico in piedi)

Pit: € 130,00 + prev.

Posto unico: € 100,00 + prev.

Martedì 25 Luglio 2023

Monza, Autodromo Nazionale / Prato della Gerascia

Inizio concerti h. 19:30

Biglietti (posto unico in piedi)

Pit A: € 130,00 + prev.

Pit B1: € 100,00 + prev.

Pit B2: € 100,00 + prev.

Pit C1: € 85,00 + prev.

Pit C2: € 85,00 + prev.

Biglietti disponibili su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.