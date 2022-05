Nuvole e schiarite, con qualche rovescio verso sera - BergamoNews

Martedì 24 maggio, con Simone Budelli del Centro meteo lombardo vediamo che tempo farà a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

Una perturbazione atlantica si avvicinerà quest’oggi al Nord Italia, portando un aumento dell’instabilita atmosferica anche sulla nostra regione, per poi scivolare gradualmente verso il mar Mediterraneo nella giornata di mercoledì. A seguire, tra giovedì e venerdì, temporaneo ritorno dell’alta pressione con tempo più stabile e temperature in aumento.

Martedì 24 maggio 2022

Tempo Previsto: In mattinata cielo parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso sui settori occidentali ma senza piogge. Nel corso del pomeriggio alternanza di annuvolamenti e schiarite ma con rapido aumento della nuvolosità a partire da ovest, con rovesci e temporali sparsi dapprima sui settori occidentali in spostamento verso est nel tardo pomeriggio (fenomeni più isolati o assenti sulla medio-bassa pianura). In serata rapida cessazione dei fenomeni a partire da ovest.

Temperature: Minime in lieve calo (15/18°C), massime in lieve calo (26/29°C).

Mercoledì 25 maggio 2022

Tempo Previsto: In mattinata cielo molto nuvoloso su Alpi, Prealpi e alta pianura occidentale con piogge e rovesci sparsi, irregolarmente nuvoloso altrove con locali schiarite e precipitazioni generalmente assenti. Nel pomeriggio cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso ovunque con qualche rovescio sparso principalmente su Prealpi, bassa pianura e area appenninica. Tendenza a miglioramento del tempo ovunque in serata.

Temperature: Minime in lieve calo (14/17°C), massime in calo (21/24°C sui settori occidentali, 25/27°C su quelli orientali).

Giovedì 26 maggio 2022

Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso su tutti i settori, ma senza piogge.

Temperature: Minime stazionarie (14/17°C), massime in aumento (27/29°C).