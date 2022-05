Fara Gera d'Adda, Filippo Fontana, 41enne morto in auto contro un palo - BergamoNews

Fara Gera d’Adda. Si chiamava Filippo Fontana il 41enne deceduto nell’incidente di lunedì mattina sulla provinciale a Fara Gera d’Adda.

La tragedia si è consumata poco dopo le 7.30 in via Bergamo. Mentre viaggiava in direzione di Treviglio a bordo della sua Mitsubishi Outlander, per cause ancora da chiarire l’uomo ha tamponato una Fiata Panda che lo precedeva.

Dopo l’impatto il Suv è finito fuori strada sbandando e ha strisciato contro un muretto che delimita un fossato per poi terminare la sua corsa schiantandosi contro un palo.

Dopo l’intervento dei soccorritori Fontana è stato portato in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza dove poco dopo è spirato a causa delle grave lesioni riportate nell’impatto.

Filippo Fontana era nato a Rivolta d’Adda, aveva vissuto a lungo a Osio Sotto e negli ultimi tempi si era trasferito a Campagnolo Cremasco.

L”uomo al volante della Panda, 50 anni, è stato portato all’ospedale di Melzo: le sue condizioni non sarebbero gravi.