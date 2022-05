Cinquanta sfumature di rosso, Noah o I magnifici 7? La tv del 24 maggio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 24 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Don Matteo”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il coraggio di credere”: un’emergenza costringe la piccola Ines a vivere per qualche giorno a casa di Anna. Questa convivenza porta la Capitana a farsi una domanda che non avrebbe mai pensato potesse riguardarla in prima persona: “Posso essere una buona madre?”. Intanto Ines viene coinvolta da Cecchini e da Marco in un’operazione segreta, alle spalle di Anna, che vede il Maresciallo nell’improbabile ruolo di allenatore di una squadra di calcetto per bambini. Nel frattempo, le condizioni di Greta sono peggiorate…

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 c’è “#cartabianca“, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Su Italia1 alle 21.15 “Le Iene presentano Delitto di Garlasco: la verità di Alberto Stasi”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “I magnifici 7”; su Canale5 alle 21.30 “Cinquanta sfumature di rosso”; su Rai4 alle 21.20 “Noah”; su Rai5 alle 21.15 “L’affido – Una storia di violenza”; su La5 alle 21.05 “Un principe tutto mio”; su Iris alle 20.55 “L’uomo della valle”; e su Italia2 alle 21.10 “Shark”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Drop Dead Diva” e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset