Si schianta contro un palo a Fara Gera d'Adda: grave un 41enne - BergamoNews

Fara Gera d’Adda. Un automobilista si è schiantato contro un palo, questa mattina a Fara Gera d’Adda.

Intorno alle 7.30, in via Bergamo, un suv ha lievemente tamponato una vettura che lo precedeva, poi è uscito di strada, ha strisciato contro ad un muretto, ha percorso circa 60 metri in un campo ed è finito contro un palo di cemento. Il conducente ha riportato delle ferite gravi, tanto che sul posto, oltre all’ambulanze e all’automedica, è arrivato anche l’elisoccorso del 118. Per facilitare i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre i carabinieri del Radiomobile di Treviglio si sono occupati dei rilievi per determinare la dinamica dello schianto.

Il 41enne è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Monza.