Giovanni Zambonelli confermato presidente per il quinquennio 2022-2026 - BergamoNews

Bergamo. Il neo consiglio direttivo Ascom Confcommercio Bergamo, eletto nel corso dell’assemblea generale del 16 maggio, ha confermato all’unanimità Giovanni Zambonelli alla guida di Ascom Confcommercio Bergamo. La nomina è avvenuta nel corso della prima riunione del consiglio questo pomeriggio.

Per Giovanni Zambonelli, classe 1960, imprenditore del settore dell’ospitalità, e titolare, insieme al fratello, del Best Western Hotel Cappello d’Oro di Bergamo e del Best Western Plus Hotel Monza e Brianza Palace di Cinisello Balsamo, questo è il secondo mandato. Un riconoscimento che premia gli sforzi profusi negli anni più difficili, tra difficoltà economiche, emergenza sanitaria e lockdown, oltre a un lungo impegno associativo: dal 2005 è membro del consiglio direttivo di Ascom Bergamo, di cui ha ricoperto la carica di vicepresidente dal 2013 (vicario dal 2017) al 2018, anno in cui è stato eletto presidente.

Al suo fianco con il ruolo di vicepresidente vicario Luciano Patelli, che ricopriva già la carica di vicepresidente dal 2018 ed è nel direttivo dal 2009; da quest’anno Patelli è presidente di Asseprim Bergamo, la nuova rappresentanza Ascom della realtà dei servizi d’impresa.

Il nuovo consiglio Ascom vede la conferma di Petronilla Frosio (presidente Gruppo Ristoratori), Luca Bonicelli (Gastronomi e Salumieri), Lorenzo Cereda (Mobili e arredamento), Cristian Botti (Librai Cartolai e rivenditori per ufficio), Alessandro Riva (Commercianti di preziosi e antichità) e Giampietro Rota (Grossisti e distributori vini e bevande). Nel direttivo sono entrati a fare parte quest’anno Alessandro Capozzi (Albergatori) e Giorgio Corno (B2B e forme speciali di vendita).

Il direttivo ha cooptato anche Diego Pesenti, presidente Fiva- Federazione Italiana Venditori su Area Pubblica aderente ad Ascom Confcommercio Bergamo, Giuseppe Cristinelli, presidente provinciale Fai- Federazione autotrasportatori italiani e Roberto Capello, presidente della Federazione Italiana Panificatori Pasticceri- Fippa e presidente Unione Regionale Panificatori Lombardia e componente del direttivo dal 2001.

“Affronto questo secondo mandato con la responsabilità di proseguire quanto costruito in questi ultimi anni- ha commentato il presidente Giovanni Zambonelli, dopo la conferma-. Contiamo di allargare la rappresentanza sindacale e potenziare ulteriormente i servizi. Ho accettato la candidatura, che mi è stata proposta in vista dell’assemblea elettiva conclusa lunedì scorso, con la consapevolezza di dover affrontare anni ancora più complicati, se mai sia possibile, di quelli estremamente difficili che abbiamo già vissuto. Ci troviamo infatti di fronte a un cambiamento profondo del tessuto economico e imprenditoriale, in atto anche nella nostra provincia”.