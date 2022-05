Giovanni Falcone, Fast & Furious 7 o Medea? La tv del 23 maggio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 23 maggio su La7 alle 21.15 andrà in onda il film “Giovanni Falcone”, diretto da Giuseppe Ferrara, con le interpretazioni di Michele Placido e Giancarlo Giannini.

Il 23 maggio del 1992, giorno dell’anniversario della strage di via Capaci, La7 dedica una serata in memoria di Giovanni Falcone, ricordando una delle pagine più oscure e drammatiche della storia del nostro Paese nella quale persero la vita il giudice, sua moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della sua scorta, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo.

A seguire, La7 riproporrà una nuova versione dello speciale di Massimo Giletti dal titolo “Abbattiamoli – Chi ha voluto le stragi di cosa nostra”, un racconto che cerca di rintracciare il filo di quella verità smarrita relativo alla ormai famosa Trattativa tra lo Stato, e pezzi deviati delle istituzioni. Una verità che, ancora oggi, attende di essere scritta compiutamente.

Su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la fiction “Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa”. Letizia e Santi tornano a Palermo da Milano per dirigere il servizio fotografico de L’Ora. I primi tempi non sono facili per lei, sia per l’impatto con la cronaca nera nella violenta Palermo che per l’ambiente maschilista che si ritrova a frequentare. A questo si aggiungono pesanti angosce private: le figlie la rimproverano di avere anteposto alle loro esigenze le sue ambizioni professionali ed anche la relazione con Santi si deteriora. Nel lavoro viene comunque fuori il carattere della fotografa; mentre la criminalità mafiosa alza il tiro contro gli uomini delle istituzioni, Letizia documenta insieme al collega e compagno di vita Franco Zecchin i delitti più efferati, come quello di Piersanti Mattarella, o l’arresto di Leoluca Bagarella…

Spazio alla comicità su RaiDue alle 21.20 con “Made in Sud”.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

L’attualità e la politica saranno protagoniste su Rete4 alle 21.25 con “Quarta repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Canale5 alle 21.30 trasmetterà “L’isola dei famosi”, il reality condotto da Ilary Blasi.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.25 c’è “Fast & Furious 7”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Il segreto dei Nordquist” e su Iris alle 20.55 “Il tocco del male”.

Rai4 alle 21.20 proporrà la serie “Alex Rider”. Dopo la morte di suo zio, agente dell’MI6 sotto copertura, l’adolescente Alex Rider viene reclutato dai servizi segreti britannici per infiltrarsi in un’accademia correttiva per ragazzi di facoltose famiglie.

Su Rai5 alle 21.15 ci sarà “Visioni – Cenere. Storia di un depistaggio”. Cenere è il terzo spettacolo scritto da Gery Palazzotto, ultimo di una trilogia dedicata alle stragi di mafia. Per il suo debutto al Teatro Massimo di Palermo, Visioni è in prima fila per mostrare il clima di anni terribili, nel trentesimo anniversario delle stragi. A seguire, alle 21.45 “Speciale Medea. Un canto per Falcone e Borsellino”. Speciale dedicato all’allestimento di “Medea”, riportata in vita da Luciano Violante in un monologo straziante e sublime interpretato da Viola Graziosi, diretta da Giuseppe Dipasquale nella chiesa di San Domenico a Palermo, nel trentennale della strage di Capaci.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi” e su Italia2 alle 21.10 “Schitt’s Creek”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.