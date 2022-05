Cantieri, si posano le nuove condotte del metano a Celadina - BergamoNews

Bergamo. Sono in arrivo altri cantieri in città nei prossimi giorni: questa volta tocca al quartiere di Celadina, tra via Gleno, via Curò, via Monte Tesoro, via Daste e Spalenga e via Pizzo Redorta, nelle quali la società Unareti sarà impegnata nella posa delle nuove condotte del metano. Per rendere disponibili le modifiche alla viabilità in tempo reale, il comune di Bergamo ha aderito al servizio ACI Luceverde, disponibile al link bergamo.luceverde.it

È stata per questo motivo emessa un’ordinanza per disciplinare la viabilità dell’area dalle ore 9 di mercoledì 25 maggio fino alle ore 18 di domenica 11 settembre 2022:

– in via Gleno, in Via Curò, in Via Monte Tesoro, in via Daste e Spalenga e in via Pizzo Redorta divieto di sosta con rimozione forzata in tutti gli stalli rientranti nell’area di cantiere e per lo stoccaggio dei materiali eccetto i mezzi dell’impresa

– in via Gleno restringimento della carreggiata con contestuale istituzione del senso unico alternato e regolamentato da impianto semaforico di cantiere e istituzione del limite di velocità di 30 KM/h

– in via Curò strada a fondo chiuso in corrispondenza dello scavo, istituzione del doppio senso di circolazione, con entrata ed uscita dalla parte opposta a quella dell’area di cantiere, solo per i residenti e i mezzi di soccorso

– tratto progressivo incrocio Via Gleno Monte Tesoro Pizzo Redorta divieto di transito ai mezzi superiori alle 3,5 tonnellate nel tratto di via Pizzo Redorta compreso tra via Daste e Spalenga e Monte Gleno

– via Pizzo Redorta nel tratto tra via Borgo Palazzo e via Monte Gleno strada a fondo chiuso in corrispondenza dell’area di cantiere.

– tratto progressivo via Daste Spalenga e via Gleno, impianto semaforico ubicato al predetto incrocio verrà spento o volturato su luce lampeggiante gialla durante le lavorazioni relative al predetto tratto progressivo