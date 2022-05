Arrivano le nuvole e le temperature iniziano la discesa - BergamoNews

Inizia una nuova settimana di questo strano maggio dopo un weekend decisamente estivo. Simone Budelli de Centro Meteo Lombardo ci dice se la situazione cambierà o meno a Bergamo e nella provincia.

ANALISI GENERALE

Alta pressione in graduale indebolimento sul nord Italia a partire dalla giornata di oggi, lunedì, a causa dell’avvicinamento di umide correnti atlantiche che interesseranno principalmente i rilievi.

Tra martedì e mercoledì le umide correnti atlantiche avanzeranno ulteriormente verso l’Italia portando tempo più instabile anche in pianura, insieme a un generale calo termico.

Lunedì 23 maggio 2022



Tempo Previsto: In mattinata cielo poco nuvoloso ovunque. Tra pomeriggio e sera cielo poco o parzialmente nuvoloso in pianura, annuvolamenti cumuliformi in sviluppo sui rilievi con qualche rovescio o temporale sparso possibile sui settori Alpini.

Temperature: Minime in lieve aumento (18/21°C), massime stazionarie (29/32°C).

Martedì 24 maggio 2022

Tempo Previsto: In mattinata cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento sui rilievi e sui settori occidentali, con piogge e temporali sparsi in graduale spostamento verso i settori centro-orientali entro sera.

Temperature: Minime in lieve calo (16/19°C), massime in calo (25/28°C sui settori occidentali, 28/30°C su quelli orientali).

Mercoledì 25 maggio 2022



Tempo Previsto: In mattinata e nel pomeriggio cielo molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi possibili sia in pianura sia sui rilievi. Verso sera tendenza a cessazione delle precipitazioni e a qualche breve schiarita sui settori di pianura.

Temperature: Minime stazionarie (15/18°C), massime in calo (20/23°C).