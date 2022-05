Anniversario della strage di Capaci, un minuto di silenzio in consiglio comunale - BergamoNews

Bergamo. Un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Giovanni Falcone. Anche il comune di Bergamo lunedì sera, prima di dare inizio ai lavori del consiglio, ricorderà la figura del grande magistrato italiano tragicamente scomparso, insieme alla moglie Francesca Morvillo e agli uomini della sua scorta, nella strage di Capaci: in occasione infatti del trentesimo anniversario, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha raccolto l’invito dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani.

“Il trentesimo anniversario della strage di Capaci – aveva scritto nei giorni scorsi il presidente di ANCI Decaro nella lettera inviata ai sindaci dei comuni capoluogo- va commemorato con un appuntamento di forte valenza simbolica. In aggiunta alle commemorazioni pubbliche in programma in tutto il Paese anche i sindaci saranno uniti nel ricordo ritrovandosi virtualmente insieme, alle 17.57 del 23 maggio, per un minuto di raccoglimento, indossando la fascia tricolore, simbolo dell’unità nazionale e dei valori costituzionali. Celebrare la Giornata nazionale della legalità nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci significa non solo onorare quelle morti, ma anche e soprattutto esaltare quelle vite che hanno compiuto fino all’estremo il proprio dovere per difendere i valori e i principi fissati nella nostra Costituzione”.